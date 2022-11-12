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    • Spor
    • 12.11.2022 17:10
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    • 12.11.2022 17:10
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    Sivasspor - Ümraniyespor maçında puanlar paylaşıldı: 2-2

    Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Hangi Kredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Dünya Kupası arasına 1'er puanla giren iki ekipten Sivasspor puanını 11'e, Ümraniyespor ise 7'ye yükseltti.

    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması 2-2 sona erdi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    6. dakikada Yatabare kale çizgisinin sağından sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartmayı başardı.

    16. dakikada Geraldo'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut kaleyi hedef aldı, şutunda top az farkla dışarı çıktı.

    27. dakikada Avounou, Allyson'dan kazandığı topla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunda Caner'e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

        31. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Yatabare, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 1-1

        47. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen N'Jie'nin pasıyla topla buluşan Gradel'in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        51. dakikada Del Valle'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.

            52. dakika Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda altıpasa doğru hareketlenen N'Jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

            59. dakikada Sivasspor öne geçti. Dia Saba'nın ara pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen N'Jie, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1

            61. dakikada kırmızı-beyazlı takım baskıyı artırdı. Keita'nın ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

            63. dakikada ev sahibi ekip N'Jie ile hızlı çıktı. Bu futbolcunun ortasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gradel, altıpasta Dia Saba'yı gördü. Ümraniyespor savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

                83. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bettaieb'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Caner Osmanpaşa'yı geçen top Ziya Erdal'a çarptı. Ümraniyesporlu futbolcuların itirazı üzerine hakem VAR'a giderek pozisyonu inceledikten sonra elle müdahale olduğuna karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic, kalenin ortasına yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

                Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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                Haberler Spor Sivasspor - Ümraniyespor maçında puanlar paylaşıldı: 2-2
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