Sivasspor - Ümraniyespor maçında puanlar paylaşıldı: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Yatabare kale çizgisinin sağından sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartmayı başardı.
16. dakikada Geraldo'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut kaleyi hedef aldı, şutunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Avounou, Allyson'dan kazandığı topla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunda Caner'e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1