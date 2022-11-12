Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nwakaeme ile ilk temas! Beşiktaş kanat mevkisi için tanıdık bir ismi gündemine aldı

    Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş gündemine Trabzonspor’un eski yıldızı Nwakaeme’yi aldı. Oyuncu ile ilk teması sağlayan yönetim Nijeryalı yıldızlla görüşmelerini sürdürüyor.

    Nwakaeme ile ilk temas

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transfer döneminde kanat transferi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar gündemine Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Wakaeme'yi aldı.



    Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha 'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş alan yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.



    Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



        Nwakaeme Suudi takımı Al-Fayha ile bu sezon 7 maçta süre alıp 3 gole kaydetti. 33 yaşındaki oyuncunun takımı ile 2024'e kadar kontratı var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masada adaylık savaşı çirkinleşti
        Haberler Spor Nwakaeme ile ilk temas! Beşiktaş kanat mevkisi için tanıdık bir ismi gündemine aldı
            SON DAKİKA