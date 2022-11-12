Napoli ve Inter yetkilileri Giresun maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip edecek





PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPTI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor. Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendirilen Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında.