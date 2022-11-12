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    Napoli ve Inter yetkilileri Giresun maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip edecek

    Müthiş çıkışını sürdüren Ferdi Kadıoğlu’nu 2 İtalyan kulübünün temsilcileri takip edecek. Futbol ajanları bugün Fenerbahçe- Giresun maçı sonrası yıldız oyuncu için rapor hazırlayıp Napoli ve Inter kulübü yetkililerine sunacaklar.

    Napoli&Inter Ferdi için geldi

    Geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu, birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başarmıştı.



    Gelen son bilgilere göre İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yerinden takip edecek. Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri bugün Ülker Stadyumu'nda hazır bulunacaklar.



    PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPTI
    Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor. Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendirilen Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında.
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        Haberler Spor Napoli ve Inter yetkilileri Giresun maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip edecek
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