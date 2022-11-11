Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. tur kura SONUÇLARI LİSTESİ | Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman? GS, FB, BJK, TS rakipleri....

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi ile belli oldu. 5. tur eşleşmeleri çekilen kura sonucunda ortaya çıktı. İşte liste liste takımların rakipleri...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur eşleşme kuraları 11 Kasım günü saat 15:00'da gerçekleşti. A Spor ekranlarında canlı yayınlanan kura çekiminin sonucunda rakipler belli oldu.
FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?
İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü-Tuzlaspor
Fatih Karagümrük-Uşakspor
Giresunspor-Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Trabzonspor-Samsunspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Başakşehir-Göztepe
Antalyaspor-Manisa FK
Gaziantep FK-Boluspor
Kasımpaşa-Ümraniyespor
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Konyaspor-Bodrumspor