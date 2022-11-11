Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. tur kura SONUÇLARI LİSTESİ | Türkiye Kupası 5.tur maçları ne zaman? GS, FB, BJK, TS rakipleri....

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi ile belli oldu. 5. tur eşleşmeleri çekilen kura sonucunda ortaya çıktı. İşte liste liste takımların rakipleri...