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    • 11.11.2022 12:32
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    • 11.11.2022 12:38
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    Süper Lig'e Fernando Muslera damgası! İşte Galatasaray'ın yıldızının şaşırtan istatistikleri

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan ve güven tazeleyen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın istatistikleri dikkat çekti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’e Muslera damgası

    Süper Lig'de ilk 13 hafta geride kalırken kaleci performansları dikkatleri çekiyor. Ligin doğal şampiyonluk adayları arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaleci performansları sürekli tartışma konusu oluyor.

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Mulsera geride kalan 13 haftaya bakıldığında farkını ortaya koyuyor. Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon kalesinde en az gol beklentisi gören takım Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar 11.4 oranla ilk sırada yer alıyor. Onu 11.7 ile Fenerbahçe ve 13.4 ile Trabzonspor takip ediyor.

    Medipol Başakşehir 14.2'lik oranla listenin 4. basamağında yer alıyor. Galatasaray ise 14.4'lük oranla 5. sırada bulunuyor... Beşiktaş, ligin kalesinde en az gol beklentisi gören takımı olmasına rağmen 18 gol yedi.

        Galatasaray ise 14.4 orana rağmen kalesinde 10 gol gördü... Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Ersin Destanoğlu 9 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 11 gol gördü. Oynadığı maçlarda ise yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Şenol Güneş'in göreve gelişiyle birlikte kaleyi devralan Mert Günok ise son iki haftadaki performansıyla göz doldurdu.

        Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise 12 karşılaşmada görev aldı. 10 gol yedi. 12 maçın tamamında forma giyen tecrübeli eldiven 5 maçta ise kalesini gole kapattı. Yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'a adeta hayat verdi.

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