Süper Lig'e Fernando Muslera damgası! İşte Galatasaray'ın yıldızının şaşırtan istatistikleri

Süper Lig'de ilk 13 hafta geride kalırken kaleci performansları dikkatleri çekiyor. Ligin doğal şampiyonluk adayları arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaleci performansları sürekli tartışma konusu oluyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Mulsera geride kalan 13 haftaya bakıldığında farkını ortaya koyuyor. Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon kalesinde en az gol beklentisi gören takım Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar 11.4 oranla ilk sırada yer alıyor. Onu 11.7 ile Fenerbahçe ve 13.4 ile Trabzonspor takip ediyor.
Medipol Başakşehir 14.2'lik oranla listenin 4. basamağında yer alıyor. Galatasaray ise 14.4'lük oranla 5. sırada bulunuyor... Beşiktaş, ligin kalesinde en az gol beklentisi gören takımı olmasına rağmen 18 gol yedi.