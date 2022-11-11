Süper Lig'e Fernando Muslera damgası! İşte Galatasaray'ın yıldızının şaşırtan istatistikleri

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Mulsera geride kalan 13 haftaya bakıldığında farkını ortaya koyuyor. Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon kalesinde en az gol beklentisi gören takım Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar 11.4 oranla ilk sırada yer alıyor. Onu 11.7 ile Fenerbahçe ve 13.4 ile Trabzonspor takip ediyor.