Süper Lig'de yarın zirve yarışını yakından ilgilendirecek bir maç oynanacak. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor ile birlikte 8 golle ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir'i kenar ortaları ve kanat organizasyonlarıyla yıkmayı hedefliyor.
Başakşehir bu haftaya kadar sadece 4 takımdan gol yedi. Ankaragücü'nü 2-1 yenen turuncu-lacivertliler golü penaltıdan kalesinde gördü.
Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi ise ceza sahası yayından Rossi'nin füzesiyle gelmişti.
Başakşehir, Giresun'u 3-1 devirdiği maçta ise kalesini bir kenar organizasyonu sonrası yedi. Sol kanattan gelen ortayı Bajic aşırtmış, penaltı noktası üzerindeki Serginho fileleri sarsmıştı.
Geçen hafta Hatay'da 3-3'lük sonuçla 2 puan kaybeden Başakşehir, ilk iki golü bireysel hatalarla yemişti. İlk gol, Ömer Ali'nin hatalı geri pasıyla, ikincisi ise Volkan Babacan'ın topu kaybetmesiyle geldi. Son gol ise sağ kanattan çok hızlı çıkan Hatayspor'un çabukluğuyla atıldı.
OKAN BURAK İMHA PLANINI HAZIRLADI
Geçen hafta Beşiktaş derbisinde Icardi'yi kenardan gelen toplarla ceza sahası içinde buluşturan Galatasaray, Başakşehir'e de aynı tarifeyi uygulamak istiyor.
Okan Buruk; Rashica, Boey, Emre Taşdemir ve Barış Alper'i bu konuda özel olarak görevlendirdi. Ayrıca Oliveira da Beşiktaş derbisinde olduğu gibi kenarlara giderek topu ceza sahası içine aktaracak.