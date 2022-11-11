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    • Spor
    • 11.11.2022 16:15
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    • 11.11.2022 16:19
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    Okan Buruk röntgeni çekti! İşte imha planı

    Okan Buruk Başakşehir'i imha planını hazırladı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'in röntgenini çekti. Ligde şu ana kadar 8 gol yiyen Başakşehir'in en zayıf karnı, kenardan gelişen ataklar olduğu ortaya çıktı.

    Muhammed Güneroğlu
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Okan Buruk röntgeni çekti!

    Süper Lig'de yarın zirve yarışını yakından ilgilendirecek bir maç oynanacak. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak.

    Sarı-kırmızılılar, Konyaspor ile birlikte 8 golle ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir'i kenar ortaları ve kanat organizasyonlarıyla yıkmayı hedefliyor.

    Başakşehir bu haftaya kadar sadece 4 takımdan gol yedi. Ankaragücü'nü 2-1 yenen turuncu-lacivertliler golü penaltıdan kalesinde gördü.

    Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi ise ceza sahası yayından Rossi'nin füzesiyle gelmişti.

    Başakşehir, Giresun'u 3-1 devirdiği maçta ise kalesini bir kenar organizasyonu sonrası yedi. Sol kanattan gelen ortayı Bajic aşırtmış, penaltı noktası üzerindeki Serginho fileleri sarsmıştı.

    Geçen hafta Hatay'da 3-3'lük sonuçla 2 puan kaybeden Başakşehir, ilk iki golü bireysel hatalarla yemişti. İlk gol, Ömer Ali'nin hatalı geri pasıyla, ikincisi ise Volkan Babacan'ın topu kaybetmesiyle geldi. Son gol ise sağ kanattan çok hızlı çıkan Hatayspor'un çabukluğuyla atıldı.

    OKAN BURAK İMHA PLANINI HAZIRLADI
    Geçen hafta Beşiktaş derbisinde Icardi'yi kenardan gelen toplarla ceza sahası içinde buluşturan Galatasaray, Başakşehir'e de aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

    Okan Buruk; Rashica, Boey, Emre Taşdemir ve Barış Alper'i bu konuda özel olarak görevlendirdi. Ayrıca Oliveira da Beşiktaş derbisinde olduğu gibi kenarlara giderek topu ceza sahası içine aktaracak.

        MERTENS'E YERDEN ORTA
        Okan Buruk, Başakşehir'in Icardi'ye özel önlem alacağını düşünerek bu maçta Mertens'e daha çok top atılmasını da istedi. Belçikalı futbolcuya yerden ortaları bu maçta çok görebiliriz.

        ÜÇ İSME ÖZEL ÖNLEM
        Teknik Direktör Okan Buruk, pivot santrfor olarak oynayan Okaka'nın etkinliğini azaltmak istiyor. Ayrıca sağ kanatta Traore ve sol açıkta Mounir'i durdurmak için hücumdaki kanat oyuncularından da savunmaya gelmesi talebinde bulundu.

        YOUSSOUF'A DİKKAT!
        Sarı-kırmızılıların en zayıf kaldığı organizasyon, duran toplar... Cimbom bu sezon ligde attığı kornerlerin hiçbirinde gol bulamazken, son Beşiktaş derbisinde golü kenardan açılan duran top ortasıyla yedi.

        Okan Buruk'un, rakibin en etkili kafa vuruşçusu olan Youssouf Ndayishimiye'ye özel önlem aldıracağı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun bu sezon 6 golü, 1 asisti bulunuyor.
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