MERTENS'E YERDEN ORTA

Okan Buruk, Başakşehir'in Icardi'ye özel önlem alacağını düşünerek bu maçta Mertens'e daha çok top atılmasını da istedi. Belçikalı futbolcuya yerden ortaları bu maçta çok görebiliriz.

ÜÇ İSME ÖZEL ÖNLEM

Teknik Direktör Okan Buruk, pivot santrfor olarak oynayan Okaka'nın etkinliğini azaltmak istiyor. Ayrıca sağ kanatta Traore ve sol açıkta Mounir'i durdurmak için hücumdaki kanat oyuncularından da savunmaya gelmesi talebinde bulundu.