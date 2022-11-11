Fenerbahçe'nin hücumu değil savunması da kıskandırıyor!

Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş ise son 8 haftada sadece 2 maçta kalesini gole kapattı. Rakipleri, Kartal karşısında bu süreçte 77 şut şansı buldu. Siyah-Beyazlılar, son 8 haftada kalesinde 11 gol gördü.

Son şampiyon Trabzonspor ise son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman rakiplerine 96 şut imkanı verdi. Karadeniz Fırtınası, bu dönemde kalesinde 10 gol gördü. Bu süreçte 3 kez bir maçı gol yemeden tamamladı.