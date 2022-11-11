Fenerbahçe'nin hücumu değil savunması da kıskandırıyor!

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, ilk 12 maçta gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti. Hücumda müthiş bir istatistik yakalayan ve maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile mücadele eden Kanarya, savunma performansıyla da ezeli rakiplerini geride bırakmış durumda.
Fenerbahçe, son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman 6 maçta kalesini gole kapattı. Bu süreçte Sarı-Lacivertliler'in kalesine gelen şut sayısı ise 50… Kanarya, 8 maçlık sürede 6 gol yedi.
Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş ise son 8 haftada sadece 2 maçta kalesini gole kapattı. Rakipleri, Kartal karşısında bu süreçte 77 şut şansı buldu. Siyah-Beyazlılar, son 8 haftada kalesinde 11 gol gördü.
Son şampiyon Trabzonspor ise son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman rakiplerine 96 şut imkanı verdi. Karadeniz Fırtınası, bu dönemde kalesinde 10 gol gördü. Bu süreçte 3 kez bir maçı gol yemeden tamamladı.