Jorge Jesus’la ikinci baharını yaşayan Enner Valencia Avrupa’nın zirvesine çıktı

Süper Lig ve Avrupa'da şu ana kadar fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri hiç kuşkusuz Enner Valencia oldu. Teknik patron Jorge Jesus'un yönetiminde adeta ikinci baharını yaşayan Ekvadorlu yıldız Süper Lig'de 12 gole imza atmayı başardı. 33 yaşındaki Valencia bu başarısıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye çıktı.