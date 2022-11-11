Bordo-Mavili takımın teknik patronu Avcı'dan oyunculara çok net mesaj

Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Dünya Kupası arasına moralli girmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor'da kritik maç öncesi Trezeguet ve Bakasetas kart cezalısı. Visca, Dorukhan ve Serkan'ın sakatlıkları da sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın iki yıldız isminin cezalı olması nedeniyle 11'de mecburi revizyona gidecek. Bordo-mavililerde Konyaspor maçında cezalarını çeken Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ise takıma dönüyor. Dün futbolcularıyla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, "Ankaragücü'nü yenmek zorundayız. Bu maçı kazanıp araya mutlu girelim. Konya maçının bir yol kazası olduğunu ispat edelim" dedi.