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    Bordo-Mavili takımın teknik patronu Avcı'dan oyunculara çok net mesaj

    Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, bugün 20.00’de Ankaraügcü’ne konuk olacak Bordo-Mavili takımın teknik patronu Avcı, “Bu maçı kazanıp araya mutlu girelim” dedi.

    Araya mutlu girelim beyler

    Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Dünya Kupası arasına moralli girmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor'da kritik maç öncesi Trezeguet ve Bakasetas kart cezalısı. Visca, Dorukhan ve Serkan'ın sakatlıkları da sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın iki yıldız isminin cezalı olması nedeniyle 11'de mecburi revizyona gidecek. Bordo-mavililerde Konyaspor maçında cezalarını çeken Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ise takıma dönüyor. Dün futbolcularıyla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, "Ankaragücü'nü yenmek zorundayız. Bu maçı kazanıp araya mutlu girelim. Konya maçının bir yol kazası olduğunu ispat edelim" dedi.



    SOL KANATTA BELİRSİZLİK VAR
    Bu arada Abdullah Avcı, Ankaragücü maçında sol kanatta oynatacağı isim konusunda henüz net bir karar vermedi. Tecrübeli teknik adamın Trezeguet'nin yokluğunda bu mevki için Enis Bardhi ve Maxi Gomez arasında kaldığı öğrenildi.



    BARTRA SINIRDA
    Bu sezon cezalı ve sakatlıklar nedeniyle kadroda önemli sıkıntılar çeken Trabzonspor'da Ankaragücü maçı öncesi sarı kart ceza sınırında tek isim var. Bartra bu akşam kart görmesi halinde Dünya Kupası arası sonrası oynanacak olan Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.
    (Yunus Emre SEL)

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    Haberler Spor Bordo-Mavili takımın teknik patronu Avcı'dan oyunculara çok net mesaj
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