ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE! Ankaragücü - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!



Abdullah Avcı göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve son dört karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, ligin yeni ekiplerine karşı daha uzun bir seriyi en son Ocak 2010-Mayıs 2011 arasındaki dokuz maçlık süreçte yaşadı.

Sezonun ilk haftasında konuk ettiği Hatayspor maçından bu yana oynadığı tüm Süper Lig karşılaşmalarında gol yiyen Ankaragücü, Ömer Erdoğan göreve geldiğinden bu yana sadece evinde 3-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında rakip fileleri havalandıramadı. Süper Lig'de çıktığı son 13 deplasman maçında üst üste iki kez aynı sonuçla sahadan ayrılmayan Trabzonspor, son ziyaretinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada 2+ beraberlik serisi yaşadığı tek süreç, 2020/21 sezonunun son altı deplasman maçı.