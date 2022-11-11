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    • Spor
    • 11.11.2022 19:20
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    • 11.11.2022 19:20
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    ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE! Ankaragücü - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Lig'in 14. hafta açılış mücadelesinde Ankaragücü ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE!

    Ankaragücü ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mete Kalkavan tarafından yönetilen Ankaragücü-Trabzonspor maçı, Eryaman Stadyumu'nde oynanıyor. İşte maçın canlı yayın ekranı...

    MKE ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

    MKE ANKARAGÜCÜ Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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    Ankaragücü deplasmanında çıktığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, bu yenilgiyi rakip fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada aldı. Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara rakip olduğu son 20 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü, tek galibiyetini 2019/20 sezonunda konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek aldı.


        Abdullah Avcı göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve son dört karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, ligin yeni ekiplerine karşı daha uzun bir seriyi en son Ocak 2010-Mayıs 2011 arasındaki dokuz maçlık süreçte yaşadı.

        Sezonun ilk haftasında konuk ettiği Hatayspor maçından bu yana oynadığı tüm Süper Lig karşılaşmalarında gol yiyen Ankaragücü, Ömer Erdoğan göreve geldiğinden bu yana sadece evinde 3-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında rakip fileleri havalandıramadı. Süper Lig'de çıktığı son 13 deplasman maçında üst üste iki kez aynı sonuçla sahadan ayrılmayan Trabzonspor, son ziyaretinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada 2+ beraberlik serisi yaşadığı tek süreç, 2020/21 sezonunun son altı deplasman maçı.

        Ankaragücü forması giyen Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maçı Trabzonspor'a karşı oynadı. Trabzonspor orta sahası Anastasios Bakasetas'ın Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'den daha fazla gol attığı tek takım Kayserispor ancak Yunan oyuncu bu dört golün tamamını Alanyaspor forması giyerken kaydetti.

        Trezeguet'nin gol attığı son iki Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun fileleri havalandırdığı ilk iki karşılaşmada puan kaybetmemişti. Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı iki isimden biri Abdullah Avcı.
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        Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım
        Haberler Spor ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE! Ankaragücü - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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