ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE! Ankaragücü - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Ankaragücü ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mete Kalkavan tarafından yönetilen Ankaragücü-Trabzonspor maçı, Eryaman Stadyumu'nde oynanıyor. İşte maçın canlı yayın ekranı...
MKE ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
MKE ANKARAGÜCÜ Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü deplasmanında çıktığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, bu yenilgiyi rakip fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada aldı. Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara rakip olduğu son 20 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü, tek galibiyetini 2019/20 sezonunda konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek aldı.