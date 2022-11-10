Ülkesi Enner Valencia'yı konuşuyor! Fenerbahçe'de attı 2022 Dünya Kupası öncesi Ekvador'da gündem oldu

'EKVADOR'UN EN BÜYÜK SİLAHI ENNER VALENCIA'

Ekvador Milli Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Senegal ile mücadele edecek. Enner Valencia, milli takım adına da en önemli kozlardan biri olacak. Tecrübeli futbolcu ile ilgili Ekvador basınında yer alan haberlerde, "Ekvador'un en büyük silahı Enner Valencia. Takım adına bir çilingir" ifadelerine yer verildi.