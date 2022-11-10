Ülkesi Enner Valencia'yı konuşuyor! Fenerbahçe'de attı 2022 Dünya Kupası öncesi Ekvador'da gündem oldu

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sarı-Lacivertli ekipte ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Ekvadorlu futbolcunun ülkesinden tecrübeli isme 2022 Dünya Kupası öncesinde övgü dolu sözler geldi.
'EKVADOR'UN EN BÜYÜK SİLAHI ENNER VALENCIA'
Ekvador Milli Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Senegal ile mücadele edecek. Enner Valencia, milli takım adına da en önemli kozlardan biri olacak. Tecrübeli futbolcu ile ilgili Ekvador basınında yer alan haberlerde, "Ekvador'un en büyük silahı Enner Valencia. Takım adına bir çilingir" ifadelerine yer verildi.
MİLLİ TAKIM'DAKİ ARKADAŞLARINI GERİDE BIRAKTI
Söz konusu analizde; Enner Valencia'nın bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çektiği ve milli takımdaki arkadaşlarını da performans olarak geride bıraktığına vurgu yapıldı.