Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.11.2022 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2022 11:57
    ABONE OL

    Ülkesi Enner Valencia'yı konuşuyor! Fenerbahçe'de attı 2022 Dünya Kupası öncesi Ekvador'da gündem oldu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de attığı 12 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası ülkesi Ekvador'un en önemli silahı olacak. Ülke basını golcü isme övgüler yağdırırken, "Ekvador'un en büyük silahı Enner Valencia. Takım adına bir çilingir" ifadelerine yer verildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ülkesi onu konuşuyor! Fener’de attı...

    Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sarı-Lacivertli ekipte ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Ekvadorlu futbolcunun ülkesinden tecrübeli isme 2022 Dünya Kupası öncesinde övgü dolu sözler geldi.

    'EKVADOR'UN EN BÜYÜK SİLAHI ENNER VALENCIA'
    Ekvador Milli Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Senegal ile mücadele edecek. Enner Valencia, milli takım adına da en önemli kozlardan biri olacak. Tecrübeli futbolcu ile ilgili Ekvador basınında yer alan haberlerde, "Ekvador'un en büyük silahı Enner Valencia. Takım adına bir çilingir" ifadelerine yer verildi.

    MİLLİ TAKIM'DAKİ ARKADAŞLARINI GERİDE BIRAKTI
    Söz konusu analizde; Enner Valencia'nın bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çektiği ve milli takımdaki arkadaşlarını da performans olarak geride bıraktığına vurgu yapıldı.

        İKİ OYUNCUNUN TOPLAMINDAN FAZLA GOL ATTI
        Ekvador Milli Takımı'nda forma giyen Michael Estrada bu sezon Cruz Azul forması ile 11 maçta 3 gol 1 asist üretirken, Newell's Old Boys takımında oynayan bir diğer hücum oyuncusu Djorkaeff Reasco ise 21 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

        FENERBAHÇE'DE 'CAN SİMİDİ' OLDU
        Enner Valencia bu sezon Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 21 maçta 1237 dakika süre aldı ve 14 gol 4 asistle takımı adına 'can simidi' oldu. Tecrübeli oyuncu, milli takımdaki arkadaşlarının attığı gollerin toplamından 9 gol fazla üretti.

        TARİHE GEÇMEYE HAZIR
        Öte yandan Enner Valencia, şu ana kadar gösterdiği performansı eğer sürdürebilirse sezon sonunda Fenerbahçe tarihine geçen oyuncular listesine girebilir. 40 golü bulunan Ekvadorlu futbolcu, 11 kez daha gol atmayı başarırsa Fenerbahçe formasıyla en çok gol sevinci yaşayan futbolcular listesine adını yazdırma başarısı gösterecek. Söz konusu listesinin ilk sırasında 171 golle Alex de Souza yer alırken, 10. sırada ise 50 golle Fernandao var.

            SÖZLEŞME DURUMU VE MALİYETİ
            33 yaşındaki Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Enner Valencia, Fenerbahçe ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Fenerbahçe, yıllık 1.5 milyon euro civarında bir gelir elde eden Valencia ile yola devam etmeyi planlıyor.

            *Enner Valencia'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haydi Türkiye fidan dikmeye
            Haberler Spor Ülkesi Enner Valencia'yı konuşuyor! Fenerbahçe'de attı 2022 Dünya Kupası öncesi Ekvador'da gündem oldu
                SON DAKİKA