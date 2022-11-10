Kara Kartal kupada uçtu! Beşiktaş, Serik’i yendi, adını beşinci tura yazdı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Serik'i kolay geçti. Şenol Güneş, 3'lü savunma sistemiyle ve yedek oyuncularıyla çıktığı maçı rahat kazandı. 5'te Redmond perdeyi açtı: 1-0. 9'da Muleka iki yaptı: 2-0. 34'de Dele Alli gol attı: 3-0.



TEK ŞUT ÇEKTİLER O DA GOL OLDU

İkinci yarıda Beşiktaş tempoyu düşürdü. Siyahbeyazlılar Redmond ile mutlak bir fırsatı harcadı. Serik, maçtaki tek şutunda 66'da Harun Kavaklıdere'nin golünü buldu. Beşiktaş 3-1'lik sonuçla adını Ziraat Türkiye Kupası 5. turuna yazdırdı.

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