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    Kara Kartal kupada uçtu! Beşiktaş, Serik’i yendi, adını beşinci tura yazdı

    A Spor’dan yayınlanan maçta goller yağmur gibi geldi. Beşiktaş; Redmond, Muleka ve Alli’yle ilk 45’te işi bitirdi. İşte habere ilişjin tüm detaylar...

    Kara Kartal kupada uçtu

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Serik'i kolay geçti. Şenol Güneş, 3'lü savunma sistemiyle ve yedek oyuncularıyla çıktığı maçı rahat kazandı. 5'te Redmond perdeyi açtı: 1-0. 9'da Muleka iki yaptı: 2-0. 34'de Dele Alli gol attı: 3-0.

    TEK ŞUT ÇEKTİLER O DA GOL OLDU
    İkinci yarıda Beşiktaş tempoyu düşürdü. Siyahbeyazlılar Redmond ile mutlak bir fırsatı harcadı. Serik, maçtaki tek şutunda 66'da Harun Kavaklıdere'nin golünü buldu. Beşiktaş 3-1'lik sonuçla adını Ziraat Türkiye Kupası 5. turuna yazdırdı.

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    Haberler Spor Kara Kartal kupada uçtu! Beşiktaş, Serik’i yendi, adını beşinci tura yazdı
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