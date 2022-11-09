Beşiktaş- Seril Belediyespor | CANLI İZLE! Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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MAÇIN HAKEMİ TURGUT DOMAN!

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.