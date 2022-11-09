Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.11.2022 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2022 18:36
    ABONE OL

    Beşiktaş- Seril Belediyespor | CANLI İZLE! Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk edecek. Taraftarı mutlu etmek ve gönlünü kazanmak isteyen Siyah-Beyazlı ekipte tek hedef galibiyet. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

    Beşiktaş- Seril Belediyespor | CANLI İZLE

    Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

    ASpor CANLI YAYIN

    MAÇIN HAKEMİ TURGUT DOMAN!
    Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.


    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
    9 Kasım Çarşamba
    13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
    13.00 Giresunspor-Ankaraspor
    13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
    14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
    14.00 Altınordu-Bodrumspor
    14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
    14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
    14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
    14.00 Eyüpspor-Düzcespor
    15.00 Samsunspor-Adanaspor
    17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor
    19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
    21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor



    10 Kasım Perşembe
    13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
    14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
    14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
    15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
    17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
    19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
    21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li belediyelerde rüşvet çarkı!
    Haberler Spor Beşiktaş- Seril Belediyespor | CANLI İZLE! Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
        SON DAKİKA