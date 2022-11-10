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    • Spor
    • 10.11.2022 15:58
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    • 10.11.2022 15:58
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    İstanbulspor uzatmalarda güldü turu kaptı | İstanbulspor 3 - 2 Etimesgut Belediyespor MAÇ SONUCU

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi İstanbulspor, evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Uzatmaya giden maçta ev sahibi İstanbulspor 3-2'lik skorla kazanarak tur biletini cebine koydu.

    İstanbulspor uzatmalarda güldü turu kaptı

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, TFF 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor'u uzatmada 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.

    1. dakikada sağ kanatta Tuncer Duhan Aksu'nun attığı pasta araya girerek topa sahip olan Furkan Bolat'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

    İstanbulspor 0-1 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:1 Gol: Polat Furkan

    10. dakikada Furkan Bolat'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa ön direkte iyi yükselen Eren Kınalı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

    İstanbulspor 0-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:11 Gol: Eren Kınalı

    40. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

    71. dakikada İstanbulspor farkı 1'e düşürdü. Rroca'nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Topalli'nin kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu.

    İstanbulspor 1-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:71 - Gol: Jetmir Topalli

    75. dakikada İstanbulspor skoru 2-2 eşitledi. Emir Kaan Gültekin'in sağdan içeri gönderdiği topla kale önünde buluşan Rroca kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi.

    İstanbulspor 2-2 Etimesgut Belediyespor ⚽ DK:75 - Gol: Eduard Rroca

    109. dakikada Turan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

    118. dakikada İstanbulspor'a turu getiren gol geldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ethemi topu çaprazdan kaleye gönderdi; kaleci Murat Can Yıldız'dan seken topu Mehmet Yeşil arka direkte filelerle buluşturdu: 3-2.

    İstanbulspor 3-2 Etimesgut Belediyespor

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