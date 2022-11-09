Ümraniyespor evinde rahat turladı! Ümraniyespor 4 - 0 Efeler 09 Spor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve tur atladı.



Maçtan dakikalar

27. dakikada ceza sahası dışının sağından Nika Gagnidze'nin vuruşunda ceza sahası içinde İshak'ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlağı kaleci Emirhan Emir'in solundan ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada defansın arkasına sarkan Adel Bettaieb'in ceza sahası içinde kaleci Emirhan Emir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Valentin Gheorghe'in pasında arka direkte bulunan Tahsin Hacımustafaoğlu top boş kaleye gönderdi. 3-0

74. dakikada ceza yayında bulunan Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Valentin Gheorghe'nun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Burak Cansız xx, Ferdi Karadoruk xx

Ümraniyespor: Anıl Demir xx, Mert Yılmaz xx, Mustafa Eser xx, Antonio Mrsic xx (Yusuf Saitoğlu dk. 71 x), Ermir Lenjani xx (Emre Nefiz dk. 71 x), Kartal Yılmaz xx (Oğuz Gürbulak dk. 46 x), Nika Gagnidze xx (Yunus Emre Mertoğlu dk. 61 x), Fatih Yiğit Şanlıtürk xx, Valentin Gheorghe xx, Metehan Mimaroğlu xx, Adel Bettaieb xxx (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 61 xx)

Yedekler: Orkun Özdemir, Isaac Sackey, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Glumac

Teknik Direktör: Recep Uçar

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: Emirhan Emir x, Recep Daylak x, Sabutay Alper Bayülken x (Murat Sevimler dk. 73 x), Ahmet Sağ x (Serdar Sudun dk. 46 x), Emrah Öztürk x, Gökhan Bulut x, Süleyman Çelik x (Mahmut Emin Kabul dk. 63 x, Furkan Tuşik x (Ömer Turan dk. 63 x), İshak Kurt x, Umut Kaya x (Adnan Gülen dk. 46 x), Hakan Can Durdu x

Yedekler: Alper Özdemir, Uğur Çetinkaya

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Goller: Mrsic (dk. 28 pen.), Adel Bettaieb (dk. 58), Tahsin Hacımustafaoğlu (dk. 67), Valentin Gheorghe (dk. 74)(Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Antonio Mrsic, Mert Yılmaz, Emre Nefiz (Ümraniyespor), İshak Kurt (Efeler 09)

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