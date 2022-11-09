İtalyanlar da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e kayıtsız kalamadı: Böylesi 100 yılda bir gelir

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı gerek saha içinde gerekse saha dışındaki hareketleriyle futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneğine İtalyan medyası da kayıtsız kalamadı.
İtalyan medyasından La Gazette dello Sport, Arda Güler ile yaptığı haberde, "Böylesi 100 yılda bir gelir" ifadelerini kullandı. Gazete, genç yıldızdan övgüyle bahsederken, "2005 doğumlu ama Türkiye'de zaten bir yıldız. Mesut Özil'in biriktirdiği miras artık onun omuzlarında. Instagram'da 1 milyon takipçisi var. Televizyonda her spor programı ondan bahsediyor" yorumlarında bulundu.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında fileleri havalandıran Arda Güler, devleri de peşinden koşturuyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe'de kalması için elinden geleni yapan yönetim, sezon sonunda Arda'yı takımda tutamayabilir. Napoli'nin genç oyuncu için niyeti bozduğu ve transfer edebileceği yazıldı.