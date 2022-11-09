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    • 09.11.2022 13:25
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    • 09.11.2022 13:29
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    İtalyanlar da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e kayıtsız kalamadı: Böylesi 100 yılda bir gelir

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, futbolseverlerin büyük takdirini toplarken, dikkatleri de üzerine çekti. İtalyan medyası genç yıldıza kayıtsız kalamadı. La Gazette dello Sport, Arda Güler için yaptığı haberde "Böylesi 100 yılda bir gelir" ifadesini kullandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İtalyanlar da Arda’ya kayıtsız kalamadı: 100 yılda bir gelir

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı gerek saha içinde gerekse saha dışındaki hareketleriyle futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneğine İtalyan medyası da kayıtsız kalamadı.

    İtalyan medyasından La Gazette dello Sport, Arda Güler ile yaptığı haberde, "Böylesi 100 yılda bir gelir" ifadelerini kullandı. Gazete, genç yıldızdan övgüyle bahsederken, "2005 doğumlu ama Türkiye'de zaten bir yıldız. Mesut Özil'in biriktirdiği miras artık onun omuzlarında. Instagram'da 1 milyon takipçisi var. Televizyonda her spor programı ondan bahsediyor" yorumlarında bulundu.

    Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında fileleri havalandıran Arda Güler, devleri de peşinden koşturuyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe'de kalması için elinden geleni yapan yönetim, sezon sonunda Arda'yı takımda tutamayabilir. Napoli'nin genç oyuncu için niyeti bozduğu ve transfer edebileceği yazıldı.

        Arda Güler için Napoli'nin Fenerbahçe'nin istediği 30 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu ve transfer için temaslara başladığı yazıldı.

        Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta görev alırken 3 gol ve 1 asiste imza attı. 17 yaşındaki yıldız futbolcu, 302 dakika görev aldığı Sarı-Lacivertliler'de 75 dakikada bir skor katkısı yapıyor.

        *Arda Güler'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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