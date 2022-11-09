İtalyanlar da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e kayıtsız kalamadı: Böylesi 100 yılda bir gelir

İtalyan medyasından La Gazette dello Sport, Arda Güler ile yaptığı haberde, "Böylesi 100 yılda bir gelir" ifadelerini kullandı. Gazete, genç yıldızdan övgüyle bahsederken, "2005 doğumlu ama Türkiye'de zaten bir yıldız. Mesut Özil'in biriktirdiği miras artık onun omuzlarında. Instagram'da 1 milyon takipçisi var. Televizyonda her spor programı ondan bahsediyor" yorumlarında bulundu.