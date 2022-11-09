Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen: Büyük kulüplerin ampute futboluna öncü olmalarını bekliyoruz

Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda sektörün önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tuttu. Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen zirvede Süper Lig'in en iyileri de FotoMaç'ın ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Dünya Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'mızın da yer aldığı organizasyonda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de yer aldı. Başkan Ergezen, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte Ergezen'in açıklamalarından satır başları.

'Şüphesiz büyük ve heyecan verici bir organizasyon. Özellikle futbolun ekonomik ve akademik tarafının, sahaya yansımayan bir çok faktörünün masaya yatırılması çok kıymetli. Emek veren federasyonlar, spor kulüpleri bu işin büyük yük taşıyanları. Taraftaralara güzel bir görüntü izletirken aslında arkada büyük bir çalışma var. Bunun burada paylaşılması, çözümler üretilmesi çok önemli. Bu yüzden Turkuvaz Medya'yı tebrik ediyorum.

Turkuvaz Medya, federasyonumuz adına bizim hep arkadamızda oldu. Başarılarımızı en başta onlar duyurdu. Biz de ne kadar fazla bilinirsek, sporcularımız ne kadar fazla tanınırsa, bu başarı daha çok insana ulaşırsa o kadar teşvik etmekte. Ülkemizde yaklaşık 4,5 milyona yakın bedensel engelli vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın hayat katılması için, spora katılması açısından teşvik ediyoruz. En başından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız hep yanımızda. Ne zaman başımız sıkışsa hep desteklerini hep hissettik. Kendilerine teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizleri hep destekledi.

Bizim 21 tane branşımız var. Hepsinin kendi içerisinde başarıları var. Bunu da medya eliyle duyurabiliriz. Sizin vasıtanızlı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük kulüplerimizin her konuda öncü oldukları gibi ampute futbolda da mutlaka öncü olmalarını bekliyoruz. Onlarında da birer ampute futbol takımı olmasını istiyoruz. Altyapıları olsun istiyoruz ki insanlarımız daha sporla buluşsun, hayata karışsın'