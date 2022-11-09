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    Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni futbol camiasını Turkuvaz Medya’da buluşturacak

    Sabah Gazetesi tarafından 5.’si düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ile Fotomaç’ın gerçekleştirdiği ‘Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni’ bugün futbol dünyasını bir araya getirecek. Bakan Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular ve futbol camiasının önemli isimleri Turkuvaz Medya’da buluşacak.

    Futbolun kalbi Turkuvaz’da atacak

    Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' bugün T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.



    Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), Bakan Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunacak ve ardından Ampute Milli Takımı'na "Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü"nü verecek. Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" özel oturumunda Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ağırlayacak.

    ÖDÜLLER VERİLECEK
    Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşmasıyla başlayacak ve "Süper Lig'in En İyileri" ödüllerini alacak. Ödül töreni ufef. org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ve A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.



    TFF Başkanı Büyükekşi de bugün Turkuvaz Medya'nın konuğu olacak.

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