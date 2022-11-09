Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni futbol camiasını Turkuvaz Medya’da buluşturacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' bugün T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.