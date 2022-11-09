Trabzonspor’un golcüleri, performansıyla çok büyük hayal kırıklığı yaşatıyor

Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Umut Bozok ve Maxi Gomez, geride kalan süreçte beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 gol atarak gol kralı olan Umut, Bordo-Mavili formayı giydiği 8 maçta sadece 2 gol atabildi.
Son 4 maçtır skora katkı yapamayan 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu 8 maçın sadece 3'ünde 11'de görev alabildi. Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez de kendisine verilen fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Ligdeki tek golünü Beşiktaş maçında kaydeden Gomez, ligde 7 maçta görev aldı.
Bu maçların 6'sında 11'de süre bulan Gomez, bir maçın dışında skor katkısı sağlayamadı. İki oyuncu toplamda 3 gollük katkı sağlayabildi. Djaniny'nin ise bu sezon 17 maçta gol ve asisti bulunmuyor.
Umut Bozok Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta 3 gol attı. Büyük umutlarla alınan Umut, 1 de asist yaptı.
Fırtına'nın golcüsü Umut Bozok, Lorient'ten 2 milyon Euro'ya transfer edildi.