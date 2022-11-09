Trabzonspor’un golcüleri, performansıyla çok büyük hayal kırıklığı yaşatıyor





Bu maçların 6'sında 11'de süre bulan Gomez, bir maçın dışında skor katkısı sağlayamadı. İki oyuncu toplamda 3 gollük katkı sağlayabildi. Djaniny'nin ise bu sezon 17 maçta gol ve asisti bulunmuyor.



Umut Bozok Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta 3 gol attı. Büyük umutlarla alınan Umut, 1 de asist yaptı.



Fırtına'nın golcüsü Umut Bozok, Lorient'ten 2 milyon Euro'ya transfer edildi.

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