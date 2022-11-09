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    Masuaku gidiyor hedef rıdvan! Beşiktaş’ın ara transfer planı belli oldu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kongolu sol bek Masuaku’nun performansından memnun kalmadı. Kurt hocanın, sezon başında Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın kiralanmasını istediği öğrenildi.

    Masuaku gidiyor hedef Rıdvan

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Devre arasında sol beke takviye yapması beklenen Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş bu mevki için kararını verdi. West Ham'dan sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Arthur Masuaku'nun performansını yetersiz bulan deneyimli çalıştırıcının sezon başında İskoç ekibi Rangers'a bonservisiyle transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralamansını talep etti.



    TEKLİFE SICAK SAKIYOR
    Van Bronckhorst'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta düzenli olarak forma giyemeyen ve Hırvat yıldız Borna Barisic ile girdiği rekabette geride kalan genç sol bekin de Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.



    ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ OLUR
    Milli futbolcu için Trabzonspor ve Galatasaray'ın devrede olduğu ama Rıdvan'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihinin Beşiktaş olacağı belirtildi. Bu sezon Rangers ile 7 maçta sahaya çıkan Rıdvan,1 asistle oynadı. Yıldız oyuncu sezon başında 6 milyon 250 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı İskoç ekibinin yolunu tutmuştu.

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