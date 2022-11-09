Masuaku gidiyor hedef rıdvan! Beşiktaş’ın ara transfer planı belli oldu





ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ OLUR

Milli futbolcu için Trabzonspor ve Galatasaray'ın devrede olduğu ama Rıdvan'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihinin Beşiktaş olacağı belirtildi. Bu sezon Rangers ile 7 maçta sahaya çıkan Rıdvan,1 asistle oynadı. Yıldız oyuncu sezon başında 6 milyon 250 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı İskoç ekibinin yolunu tutmuştu.

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