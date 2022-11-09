Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi Romanya'da rekor kırdı

Hagi, 22 Mart 2004'te çok sevdiği Galatasaray'ın teknik direktörü oldu... 47 maç görev yaptı. 2.21 puan ortalaması tutturdu. 2003-2004 sezonunda 27. haftadan itibaren görev yapan Hagi, sonraki sezon ise tüm maçlarda Galatasaray'ın başında yer aldı. Aslan 2003-2004 sezonunu 6., 2004-2005 sezonunu ise 3. sırada tamamladı.

Karpatların Maradonası, Galatasaray'da 2010 yılında ikinci kez teknik direktör oldu. Sarı-Kırmızılılar, Romen teknik adamla en kötü sezonlarından birini yaşadı. Cimbom ligi 8. tamamladı. 9. haftada Fenerbahçe maçı öncesi göreve gelen Hagi, aynı sezon Fenerbahçe maçı sonrası görevinden alındı. 24 maçta 1.2 puan ortalamasına ulaştı.