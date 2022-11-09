Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi Romanya'da rekor kırdı

Galatasaray tarihinin efsanelerinden olan Romen futbol adamı, ülkesinde başarıdan başarıya koşuyor... 31 yaşında Galatasaray'a transfer olduktan sonra attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı-Kırmızılılar'a Avrupa şampiyonluğu yaşatan Ciga, ülkesinde adeta yeniden doğdu.
Ülkesinin takımlarından Farul'u çalıştıran 57 yaşındaki Gheorghe Hagi, 17 maç sonunda 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Hagi, başarısı dolayısıyla Romanya Ligi'nde Ekim ayının en iyi teknik direktörü seçildi. Farul Constanta'nın hocası Gica, Ağustos ayında da aynı ödülü almıştı.
Gheorghe Hagi, Süper Lig'de ise Galatasaray'ı ve Bursaspor'u çalıştırdı. Romanyalı efsane futbol adamı, 1 Temmuz 2003'te göreve geldiği Bursaspor'da sadece 3.5 ay çalıştı ve 12 maçta görev aldı. Yeşil-Beyazlılar'da 0.8 puan ortalaması yakaladı.
Hagi, 22 Mart 2004'te çok sevdiği Galatasaray'ın teknik direktörü oldu... 47 maç görev yaptı. 2.21 puan ortalaması tutturdu. 2003-2004 sezonunda 27. haftadan itibaren görev yapan Hagi, sonraki sezon ise tüm maçlarda Galatasaray'ın başında yer aldı. Aslan 2003-2004 sezonunu 6., 2004-2005 sezonunu ise 3. sırada tamamladı.
Karpatların Maradonası, Galatasaray'da 2010 yılında ikinci kez teknik direktör oldu. Sarı-Kırmızılılar, Romen teknik adamla en kötü sezonlarından birini yaşadı. Cimbom ligi 8. tamamladı. 9. haftada Fenerbahçe maçı öncesi göreve gelen Hagi, aynı sezon Fenerbahçe maçı sonrası görevinden alındı. 24 maçta 1.2 puan ortalamasına ulaştı.