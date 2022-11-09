KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI

Kasımpaşa- 1461 Trabzon: 6-1, Yeni Malatyaspor- Uşak: 0-1, Erzurum- Erok: 3-5 (pen), Alanya-Sakarya: 3-0,

Ankaragücü- Amed Sportif Faaliyetler: 6-2.



KARTAL KUPAYA HAZIR

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bugün Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu ile başladı. Taktik çalışmayla devam eden idman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.







YAKINDA YEŞİL SAHALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal yaşadığı sakatlık sebebiyle ABD'de bir operasyon geçirdi. Yıldız futbolcu sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada,"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için teşekkür ederim. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere" dedi.