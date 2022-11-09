NBA'deki gururumuz Alperen Şengün performansıyla büyülüyor. Houston, Orlando Magic'i 134-127 yenerken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün 20 sayı, 10 ribauntluk performansıyla 'double-double' yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. FIBA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu seçilen Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic'in bu sezonki istatistiklerinin Houston forması giyen Alperen Şengün'ün istatistikleri ile benzerliğine vurgu yapılarak "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen Şengün doğru yolda" ifadesine yer verildi.
YUSUF VE BARDHİ GÖREVE
Fırtına'da Trezeguet ve Anastasios Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartlar nedeniyle Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü. Bakasetas'ın yerinde formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'in yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Genç oyuncular Lahtimi ve Naci Ünüvar da teknik ekibin gözüne girerek formayı kapmak istiyor.
BATSHUAYI ÖZÜR DİLEDİ
Kırmızı kartla oyun dışı kalan Batshuayi takım arkadaşlarından özür diledi.
GOMIS HASRET GİDERDİ
Gomis kendisini ziyarete gelen eski takım arkadaşı Carillo ile bu karesini paylaştı.