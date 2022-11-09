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    ABD'yi büyüleyen Türk! FIBA Alperen ŞengünNikola Jokic ile kıyasladı | Spor haberleri

    Houston'ın yıldızı Alperen Şengün, Orlando’ya karşı 20 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaptı. FIBA, onu Jokic ile kıyasladı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 9 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    ABD’yi büyüleyen Türk

    NBA'deki gururumuz Alperen Şengün performansıyla büyülüyor. Houston, Orlando Magic'i 134-127 yenerken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün 20 sayı, 10 ribauntluk performansıyla 'double-double' yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. FIBA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu seçilen Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic'in bu sezonki istatistiklerinin Houston forması giyen Alperen Şengün'ün istatistikleri ile benzerliğine vurgu yapılarak "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen Şengün doğru yolda" ifadesine yer verildi.



    YUSUF VE BARDHİ GÖREVE
    Fırtına'da Trezeguet ve Anastasios Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartlar nedeniyle Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü. Bakasetas'ın yerinde formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'in yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Genç oyuncular Lahtimi ve Naci Ünüvar da teknik ekibin gözüne girerek formayı kapmak istiyor.

    BATSHUAYI ÖZÜR DİLEDİ
    Kırmızı kartla oyun dışı kalan Batshuayi takım arkadaşlarından özür diledi.



    GOMIS HASRET GİDERDİ
    Gomis kendisini ziyarete gelen eski takım arkadaşı Carillo ile bu karesini paylaştı.

        KAYSERİ'DEN İKİ İMZA
        Kayserispor, Gökhan Sazdağı ve Ramazan Civelek'in sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı. Sarı-kırmızılılar, transfer tahtasını sezon başı açamamıştı. İki isim bu sezon 12'şer maça çıktı, Ramazan'ın 1 golü var.

        NAPOLİ LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ
        Serie A'da lider Napoli, Empoli'yi 69'da Lozano (pen) ve 88'de Zielinski'nin golleriyle 2-0 yendi. Mavi-beyazlılar, 14. haftanın sonunda puanını 38'e yükseltip en yakın rakibi Milan'a 8 puan fark attı.

        LUİS SUAREZ VEDA ETTİ
        Geçen sezon Atletico Madrid'den ayrılıp ülkesinin takımlarından Nacional'a transfer olan Uruguaylı Luis Suarez takımdan ayrıldı. Suarez'in yeniden Avrupa'ya dönmesi bekleniyor.



        KARTAL SAHNE ALIYOR
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bugün Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kupada ilk maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

        BUGÜN:
        13.00 Ümraniye-Efeler 09 FK
        13.00 Giresunspor-Ankaraspor
        13.00 Keçiörengücü-Bulvarspor
        14.00 Manisa FK- 23 Elazığ FK
        14.00 Altınordu-Bodrumspor
        14.00 Bandırmaspor-Karacabey
        14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
        14.00 Gençlerbirliği- Bayburt İl Özel İ.
        14.00 Eyüpspor-Düzcespor
        15.00 Samsunspor-Adanaspor
        17.00 Antalyaspor-Pendikspor
        19.00 Gaziantep FK-Bld. Kütahya
        21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

        YARIN
        13.00 İstanbulspor-Etimesgut
        14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
        14.00 Göztepe-Bucaspor
        15.00 Rizespor-Kırklarelispor
        17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
        19.00 Karagümrük-Kırşehir FK
        21.00 Kayserispor-Sivas Belediye



        GOL DÜELLOSU DEMİR'İN
        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Adana Demirspor, 2. Lig ekibi Nazilli ile gol yarışından son saniyede galip çıktı. Nazilli 13'te Berkay ile öne geçti: 0-1. Assombalonga 15'te beraberliği sağladı, 29'da penaltıdan takımını öne taşıdı: 2-1. 34'te Şükrü dengeyi getirdi: 2-2. 51'de Assombalonga hat-trick yaptı. 63'te Furkan '3-3' dedi. Uzatmalarda Assombalonga kazandığı penaltıyı ağlara yolladı ve takımına turu getirdi: 4-3.

        KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI
        Kasımpaşa- 1461 Trabzon: 6-1, Yeni Malatyaspor- Uşak: 0-1, Erzurum- Erok: 3-5 (pen), Alanya-Sakarya: 3-0,
        Ankaragücü- Amed Sportif Faaliyetler: 6-2.

        KARTAL KUPAYA HAZIR
        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bugün Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu ile başladı. Taktik çalışmayla devam eden idman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



        YAKINDA YEŞİL SAHALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE
        Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal yaşadığı sakatlık sebebiyle ABD'de bir operasyon geçirdi. Yıldız futbolcu sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada,"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için teşekkür ederim. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere" dedi.



            SONBAHAR FIRTINASI
            Fenerbahçe; eylül, ekim ve kasım aylarında ligde ve Avrupa'da toplam 14 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler, bu 14 maçın 11'i kazanırken 3'ünde berabere kaldı ve hiç yenilgi almadı. Fenerbahçe, bu performansı gösterirken de 3 karşılaşmayı 5 gol atarak kazanması dikkat çekti.

            FENER FARKI AÇABİLİR
            UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 13. hafta sonunda en yakın rakibinin 5 puan önünde lider durumda bulunuyor. Jesus liderliğinde fırtına gjbi esen Fenerbahçe, cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Giresun maçını da kazanarak şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

            PORTEKİZ'DEN YAKIN TAKİP
            Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u 1-0 yenerken bu galibiyet Portekiz basınında da yankı buldu. A Bola gazetesi, 'Jesus liderliğindeki Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına karşın çok önemli bir galibiyet aldı. Liderliğini pekiştirdi" yorumunu yaptı.



            CETVELLE ÇİZİLMİŞ GİBİ!
            Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı sonuçlar kadar uyguladığı ofsayt taktiği de çok konuşuluyor. Sivasspor maçında ortaya çıkan görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yorumlarda, "Ofsayt taktiğinden kaçış yok. Sanki cetvelle çizilmiş gibi", "6 oyuncu ip gibi dizilmiş. Belli ki buna çok iyi çalışılmış" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe maçta rakibini 4 kez ofsayta düşürmeyi bildi.

            BURUK: İNANILMAZ GOLLER KAÇTI
            G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ofspor'u tebrik ederim. İnanılmaz bir mücadele verdiler. İnanılmaz goller kaçtı. Rakip de bir ara kalenin önüne dizildi, vuruyoruz ve dönüyor. Türkiye Kupası'nın zevki bu. Başakşehir maçı zor olacak. Daha çok gol atmalıyız" diye konuştu.

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