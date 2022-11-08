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    Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti

    Avrupa’da yoluna Konferans Ligi’nde devam eden Trabzon, Basel ile mücadele edecek... Fırtına rakibini elerse son 16’ya yükselecek... İşte tüm detaylar...

    Fırtına’nın rakibi Basel

    Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre'nin köklü kulüplerinden Basel oldu. Karadeniz Fırtınası ilk maçı 16 Şubat'ta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 23 Şubat'ta Basel'de... Alexander Frei'nin çalıştırdığı Basel, Konferans Ligi H Grubu'nu Sloven Bratislava'nın ardından ikinci sırada tamamlamış ve bir üst tura adını yazdırmıştı.

    LİGDE YEDİNCİ
    10 takımlı İsviçre Ligi'nde oynadığı 14 maçta 4 galibiyeti ve 4 yenilgisi olan Basel, 7. sırada bulunuyor. İsviçre ekibi, bu sezon toplamda oynadığı 26 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Basel'in yıldızı Dan Ndoye ilk maçta yok.

    TOPLAM DEĞERİ 38 MİLYON EURO
    Toplam değeri 38.5 milyon Euro olan Basel'in en pahalı oyuncuları 4 milyon Euro ile stoper Andy Pelmard ve sağ kanat Dan Ndoye.

    KONFERANS LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER
    Karabağ-Gent, Lazio- Cluj, Bodo-L.Poznan, Braga-Fiorentina, AEK Larnaca- Dnipro, Sheriff- Partizan, Ludogorets- Anderlecht.

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    Haberler Spor Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti
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