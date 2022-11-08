Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre'nin köklü kulüplerinden Basel oldu. Karadeniz Fırtınası ilk maçı 16 Şubat'ta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 23 Şubat'ta Basel'de... Alexander Frei'nin çalıştırdığı Basel, Konferans Ligi H Grubu'nu Sloven Bratislava'nın ardından ikinci sırada tamamlamış ve bir üst tura adını yazdırmıştı.



LİGDE YEDİNCİ

10 takımlı İsviçre Ligi'nde oynadığı 14 maçta 4 galibiyeti ve 4 yenilgisi olan Basel, 7. sırada bulunuyor. İsviçre ekibi, bu sezon toplamda oynadığı 26 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Basel'in yıldızı Dan Ndoye ilk maçta yok.



TOPLAM DEĞERİ 38 MİLYON EURO

Toplam değeri 38.5 milyon Euro olan Basel'in en pahalı oyuncuları 4 milyon Euro ile stoper Andy Pelmard ve sağ kanat Dan Ndoye.



KONFERANS LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER

Karabağ-Gent, Lazio- Cluj, Bodo-L.Poznan, Braga-Fiorentina, AEK Larnaca- Dnipro, Sheriff- Partizan, Ludogorets- Anderlecht.

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