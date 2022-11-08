Kasımpaşa evinde çok rahat turladı! Kasımpaşa 6 - 1 1461 Trabzon MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kasımpaşa, konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 Trabzon'u 6-1 yendi.
Bu sonuçla Kasımpaşa, adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.
7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0.
8. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
26. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Tirpan'ın pası sonrası ceza sahası içinde Hajradinovic'in gelişine şutunda, top filelere gitti: 3-0.
32. dakikada fark 4'e çıktı. Soldan çizgiye inen Petretta'nın ceza sahası içine yerden ortasına Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0.
41. dakikada Kasımpaşa 5. golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Sühan Demirel, Hajradinovic ile girdiği verkaç sonrası altıpasta kalecinin de hatasıyla topu filelere gönderdi: 5-0.
66. dakikada Kasımpaşa farkı 6'ya çıkardı. Selim Dilli'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fall'un arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.
88. dakikada 1461 Trabzon gol buldu. Sağdan Fuat Bavuk'un ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Atalay Yıldırım'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 6-1.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.
📺 Kasımpaşa 5-0 1461 Trabzon FK ⚽ GOL: Ali Sühan Demirel