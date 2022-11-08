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    • Spor
    • 08.11.2022 13:41
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    • 08.11.2022 15:45
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    Kasımpaşa evinde çok rahat turladı! Kasımpaşa 6 - 1 1461 Trabzon MAÇ SONUCU

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda, Kasımpaşa ile 1461 Trabzon, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa evinde farklı kazanarak rahat turladı.

    Kasımpaşa evinde çok rahat turladı

    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kasımpaşa, konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 Trabzon'u 6-1 yendi.

    Bu sonuçla Kasımpaşa, adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.

    7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0.

    8. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

    26. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Tirpan'ın pası sonrası ceza sahası içinde Hajradinovic'in gelişine şutunda, top filelere gitti: 3-0.

    32. dakikada fark 4'e çıktı. Soldan çizgiye inen Petretta'nın ceza sahası içine yerden ortasına Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0.

    41. dakikada Kasımpaşa 5. golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Sühan Demirel, Hajradinovic ile girdiği verkaç sonrası altıpasta kalecinin de hatasıyla topu filelere gönderdi: 5-0.

    66. dakikada Kasımpaşa farkı 6'ya çıkardı. Selim Dilli'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fall'un arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.

    88. dakikada 1461 Trabzon gol buldu. Sağdan Fuat Bavuk'un ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Atalay Yıldırım'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 6-1.

    Karşılaşma Kasımpaşa'nın 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Kasımpaşa 1-0 1461 Trabzon FK | GOL: Ali Sühan Demirel

    Kasımpaşa 2-0 1461 Trabzon FK | GOL: Aytaç Kara

    Kasımpaşa 3-0 1461 Trabzon FK | GOL: Haris Hajradinovic

    📺 Kasımpaşa 4-0 1461 Trabzon FK ⚽ GOL: Aytaç Kara

    📺 Kasımpaşa 5-0 1461 Trabzon FK ⚽ GOL: Ali Sühan Demirel

    📺 Kasımpaşa 6-0 1461 Trabzon FK ⚽ GOL: Mamadou Fall

    📺 Kasımpaşa 6-1 1461 Trabzon FK ⚽ GOL: Atalay Yıldırım

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    Haberler Spor Kasımpaşa evinde çok rahat turladı! Kasımpaşa 6 - 1 1461 Trabzon MAÇ SONUCU
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