Dries Mertens için Belçika'da dikkat çeken analiz: Galatasaray için berbat bir plan mı?

"GALATASARAY'A KAZANMAYA GELDİM"

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'daki hedeflerini kulüp televizyonuna anlatmıştı. Mertens, şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Geldiğim zaman da bunu gördüm. Özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu. Açıkçası Galatasaray'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman çok mutlu oluyor. Türkiye Ligi'nin ne kadar saygın bir lig olduğunu da görüyorlar. Üst düzeyde saygı göstermemiz gerekiyor. Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım."