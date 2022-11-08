Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.11.2022 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2022 14:01
    ABONE OL

    Dries Mertens için Belçika'da dikkat çeken analiz: Galatasaray için berbat bir plan mı?

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olan Dries Mertens ile ilgili dikkati çeken bir analiz yayınlandı. Belçikalı futbolcunun Türkiye'deki performansı ve Galatasaray'a uyum süreci gündem oldu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray için berbat bir plan mı?

    Belçika'nın Brüksel kentinde yayınlanan günlük gazete DH Les Sports'ta yer alan analizde, Dries Mertens'in Galatasaray'da uyum yakalamaya başladığına dikkat çekildi.

    "BERBAT BİR PLAN GİBİ GÖRÜNEBİLİR AMA..."
    Haberde, 'Napoli'de 9 yıl süren maceranın ardından Mertens adına toparlamak kolay olmayacaktı. 35 yaşında, yeni bir ülkede şampiyonluk yolculuğuna çıkmak berbat bir plan gibi görünebilir. Ancak; Mertens, Türkiye'ye transferinden 3 ay sonra artık daha rahat ve uyumlu görünüyor' ifadelerine yer verildi.

    MERTENS'İN GALATASARAY PERFORMANSI
    Galatasaray'ın flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Mertens, bu sezon 11 maçta 688 dakika süre aldı. Mertens, 1 gol kaydetti. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        MALİYETİ NE KADAR?
        Dries Mertens, Galatasaray'dan yıllık 2.9 milyon euro net ücret kazanacak. Ayrıca futbolcuya 1.1 milyon euro imza ücreti ödeneceği borsaya bildirilmişti.

        JAPONYA'DAN İLGİ GÖSTERDİLER
        Yakın zamanda Mertens'e Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu. Kobe, Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sundu. Mertens, Vissel Kobe ile anlaşırsa 2 yılda 6 milyon euro gelir elde edecek.

        GALATASARAY İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR..
        Mertens'e ilgi gösteren Japon kulübü 2017'de Alman hücum oyuncusu Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı-Kırmızılı kulübe 2.6 milyon euro ödenmişti.

            "GALATASARAY'A KAZANMAYA GELDİM"
            Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'daki hedeflerini kulüp televizyonuna anlatmıştı. Mertens, şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Geldiğim zaman da bunu gördüm. Özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu. Açıkçası Galatasaray'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman çok mutlu oluyor. Türkiye Ligi'nin ne kadar saygın bir lig olduğunu da görüyorlar. Üst düzeyde saygı göstermemiz gerekiyor. Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Spor Dries Mertens için Belçika'da dikkat çeken analiz: Galatasaray için berbat bir plan mı?
                SON DAKİKA