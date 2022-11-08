Dries Mertens için Belçika'da dikkat çeken analiz: Galatasaray için berbat bir plan mı?

Belçika'nın Brüksel kentinde yayınlanan günlük gazete DH Les Sports'ta yer alan analizde, Dries Mertens'in Galatasaray'da uyum yakalamaya başladığına dikkat çekildi.
"BERBAT BİR PLAN GİBİ GÖRÜNEBİLİR AMA..."
Haberde, 'Napoli'de 9 yıl süren maceranın ardından Mertens adına toparlamak kolay olmayacaktı. 35 yaşında, yeni bir ülkede şampiyonluk yolculuğuna çıkmak berbat bir plan gibi görünebilir. Ancak; Mertens, Türkiye'ye transferinden 3 ay sonra artık daha rahat ve uyumlu görünüyor' ifadelerine yer verildi.
MERTENS'İN GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Mertens, bu sezon 11 maçta 688 dakika süre aldı. Mertens, 1 gol kaydetti. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.