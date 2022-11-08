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    • Spor
    • 08.11.2022 15:31
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    • 08.11.2022 15:37
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    Alanyaspor Sakaryaspor maçı A Spor canlı izle

    Son dakika spor haberleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4. tur maçında Alanyaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Sakaryaspor maçını takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Alanyaspor Sakaryaspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor.

    ASpor CANLI YAYIN


    A SPOR'DAN CANLI YAYINLANIYOR
    Saat 15.00'te başlayan ve Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.




    GOL | ALANYASPOR 1-0 SAKARYASPOR IVAN CAVALEIRO'NUN GOLÜNÜ İZLE!

    ALANYASPOR - SAKARYASPOR İLK 11'LER
    ALANYASPOR: Yusuf , Ahmet, Furkan, Umut, Diedhiou, Targhalline, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Pereira, Lusamba

    SAKARYASPOR: Furkan, Hüsamettin, Çağlayan, Donkor, İsmail, Yasin, Hakan, Emirhan, Woolery, Hurşit, Banza

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