Alanyaspor Sakaryaspor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor.
ASpor CANLI YAYIN
A SPOR'DAN CANLI YAYINLANIYOR
Saat 15.00'te başlayan ve Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GOL | ALANYASPOR 1-0 SAKARYASPOR IVAN CAVALEIRO'NUN GOLÜNÜ İZLE!
ALANYASPOR - SAKARYASPOR İLK 11'LER
ALANYASPOR: Yusuf , Ahmet, Furkan, Umut, Diedhiou, Targhalline, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Pereira, Lusamba
SAKARYASPOR: Furkan, Hüsamettin, Çağlayan, Donkor, İsmail, Yasin, Hakan, Emirhan, Woolery, Hurşit, Banza