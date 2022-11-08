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    • Spor
    • 08.11.2022 15:55
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    • 08.11.2022 15:55
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    Ada basınından Dele Alli değerlendirmesi: İngiltere Milli Takımı 1 mil uzakta

    Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kadrosuna kattığı yıldızı oyuncu Dele Alli'nin performansı beklentilerin altında kaldı. Dele Alli'nin performansı mercek altına alan Ada basını, "İngiltere Milli Takımı'na şu anda 1 mil uzakta görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel haber | Milli forma 1 mil uzakta

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesaplar yapan Beşiktaş'a bu sezon kiralık olarak transfer edilen Dele Alli, İngiltere'de manşetlerde yer almaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin 'fırsat' transferi olarak görülen ancak; performansıyla vasatı aşamayan Dele Alli ile ilgili flaş ifadeler dikkati çekti.

    DELE ALLI İLK SIRADA YER ALDI
    Katar'daki Dünya Kupası öncesinde kariyerinde düşüş yaşayan yıldız isimleri analiz eden Ada basını, Dele Alli'yi listenin ilk sırasına yazdı. Haberde, 7 futbolcuya yer verilirken, 'Bu yıldızlar nerede yanlış yaptı?' sorusu soruldu.

    "GÜCÜNÜN ZİRVESİNDEYDİ"
    Dele Alli için, "4 yıl önce Dele Alli bir Dünya Kupası çeyrek finalinde gol attı. İngiltere adına yıldız isimlerden biri ve kadronun düzenli oyuncularındandı. Tottenham'ın eski oyuncusu, hem kendisi, hem kulübü hem de ülkesi adına gücünün zirvesindeydi" denildi.

    "İNGİLTERE 1 MİL UZAKTA"
    Analizde, "2015 yılında 5 milyon sterline Tottenham'a imza atan Dele Alli, feci geçen birkaç yılın ardından şimdi Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. Ancak; bildiğimiz gibi Dele Alli için işler hiç yolunda gitmedi. İngiltere Milli Takımı'na şu anda 1 mil uzakta görünüyor" ifadelerine yer verildi.

        BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
        Dele Alli Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli'nin beklentilerin altında kaldığını ifade etmiş ve İngiliz basını da geride bıraktığımız günlerde deneyimli teknik adamın bu sözlerini ayrılığın mesajları olarak değerlendirmişti.

        DELE ALLI DIŞINDA KİMLER VAR?
        Bu arada söz konusu haberde, Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alamayacak futbolcular listesinde Dele Alli dışında, Ross Barkley, Callum Hudson-Odoi, Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain, Phil Jones ve Aaron Wan-Bissaka'nın olduğu göze çarpıyor.

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