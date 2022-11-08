Ada basınından Dele Alli değerlendirmesi: İngiltere Milli Takımı 1 mil uzakta

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesaplar yapan Beşiktaş'a bu sezon kiralık olarak transfer edilen Dele Alli, İngiltere'de manşetlerde yer almaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin 'fırsat' transferi olarak görülen ancak; performansıyla vasatı aşamayan Dele Alli ile ilgili flaş ifadeler dikkati çekti.

DELE ALLI İLK SIRADA YER ALDI

Katar'daki Dünya Kupası öncesinde kariyerinde düşüş yaşayan yıldız isimleri analiz eden Ada basını, Dele Alli'yi listenin ilk sırasına yazdı. Haberde, 7 futbolcuya yer verilirken, 'Bu yıldızlar nerede yanlış yaptı?' sorusu soruldu.