Ada basınından Dele Alli değerlendirmesi: İngiltere Milli Takımı 1 mil uzakta

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesaplar yapan Beşiktaş'a bu sezon kiralık olarak transfer edilen Dele Alli, İngiltere'de manşetlerde yer almaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin 'fırsat' transferi olarak görülen ancak; performansıyla vasatı aşamayan Dele Alli ile ilgili flaş ifadeler dikkati çekti.
DELE ALLI İLK SIRADA YER ALDI
Katar'daki Dünya Kupası öncesinde kariyerinde düşüş yaşayan yıldız isimleri analiz eden Ada basını, Dele Alli'yi listenin ilk sırasına yazdı. Haberde, 7 futbolcuya yer verilirken, 'Bu yıldızlar nerede yanlış yaptı?' sorusu soruldu.
"GÜCÜNÜN ZİRVESİNDEYDİ"
Dele Alli için, "4 yıl önce Dele Alli bir Dünya Kupası çeyrek finalinde gol attı. İngiltere adına yıldız isimlerden biri ve kadronun düzenli oyuncularındandı. Tottenham'ın eski oyuncusu, hem kendisi, hem kulübü hem de ülkesi adına gücünün zirvesindeydi" denildi.
"İNGİLTERE 1 MİL UZAKTA"
Analizde, "2015 yılında 5 milyon sterline Tottenham'a imza atan Dele Alli, feci geçen birkaç yılın ardından şimdi Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. Ancak; bildiğimiz gibi Dele Alli için işler hiç yolunda gitmedi. İngiltere Milli Takımı'na şu anda 1 mil uzakta görünüyor" ifadelerine yer verildi.