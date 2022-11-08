Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor'u ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay -Ofspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY-OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bu akşam sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELE TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK
Galatasaray-Ofspor maçı statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.