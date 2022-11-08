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    • Spor
    • 08.11.2022 16:03
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    • 08.11.2022 16:03
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    Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay -Ofspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray ve Ofspor karşı karşıya geliyor. Ofspor'u yenerek üst turu hedefleyen Galatasaray'da hedef galibiyet olacak. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay -Ofspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor'u ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay -Ofspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    GALATASARAY-OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bu akşam sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

    Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    MÜCADELE TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK

    Galatasaray-Ofspor maçı statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

        GALATASARAY, KASTAMONUSPOR'U RAHAT GEÇMİŞTİ

        Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.

        Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

        GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

        Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

        Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.
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        Haberler Spor Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay -Ofspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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