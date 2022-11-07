Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! Ofspor'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama: Galatasaray'a sürprizimiz var

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray ile Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ofspor Başkanı Olcay Saral ve teknik direktör Tolgay Kerimoğlu, NEF Stadı'nda oynayacakları kupa maçı öncesinde TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Saral, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun abisi Tolgay Kerimoğlu'nu göreve getirdiklerini ve kan değişikliğinin Ofspor'a iyi geleceğini ifade etti. Kerimoğlu da Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini ve futbolda sürprizlerin olduğunu dile getirdi.
"TOLGAY KERİMOĞLU'NA GÜVENİYORUZ"
Öncelikle Ofspor'un performansını değerlendiren Başkan Saral, "Biz yarışmacı bir takımız. Bu sezonki puan tablomuz pek iyi değil. İstediğimiz gibi lige başlayamadık. Bir kan değişikliği oldu. Aslında biz teknik adamları hemen göndermek istemiyoruz. Ama hocamızın yıpranmaması adına bu değişikliği yaptık. İlk 8 maç sonunda kan değişikliği gerekti diyebiliriz. Tolgay Kerimoğlu ile anlaştık. Takımımızı toparlamaya çalışıyoruz. Daha iyi olmak için de çaba göstereceğiz" dedi.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Tolgay Kerimoğlu'na çok güvendiklerinin altını çizen Saral, "Bizim beklentimiz Tolgay Kerimoğlu'nun takımı toparlaması. Daha önce de kulübümüzde çalıştı. O bizi biz de onu tanıyoruz. Dilediğimiz sonuçları yeni hocamız ile birlikte almak istiyoruz" diye konuştu.