Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! Ofspor'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama: Galatasaray'a sürprizimiz var

"GALATASARAY MAÇI BİR FIRSAT KARŞILAŞMASI"

Futbolda sürprizlerin olduğuna dikkati çeken Kerimoğlu, "Takım için büyük bir avantaj. Galatasaray ile oynuyoruz. Futbolda sürprizler var. Genç oyuncularımız var. Biz kendimizi tanıtmak, moral elde edeceğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Genç oyuncularımız büyük bir statta oynayacaklar. Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Özgüven açısından önemli. Bizim takımımızı artıya geçirecek bir maç olarak görüyorum. Hem kulübümüz, hem oyuncular için bir fırsat maçı olacak. Orada oynamak çok farklı. Yeni oynayan oyuncularımız var. Ligde de kritik bölgedeyiz. Ayvalık maçı çok önemli" ifadelerini kullandı.

TESİS VURGUSU...

Kerimoğlu yönetimin kulübün geleceği adına yoğun uğraş verdiğini belirtirken, "Olcay Saral çok iyi bir başkandır. Kulübün ileriye dönük faaliyetlerine çok dikkat ediyor. Mali açıdan zorluklar yaşıyoruz. Ama Of'ta destek veriliyor. Takımı her zaman aşama kaydediyor. Takımın pozitif yönde ilerlemesi için çaba sarf ediyor. Tesisler yapılacak ama gecikiyor. Onun da bir an önce olması lazım. Bir şekilde olması gerekiyor. Takımın başarılı olması için tesislerin gelişmesi gerekiyor. İşin mali boyutu dışında bu da önemli" açıklamasını yaptı.