Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.11.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2022 12:08
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! Ofspor'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama: Galatasaray'a sürprizimiz var

    Son dakika Galatasaray haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yarın başlayacak. Galatasaray, evinde Ofspor'u ağırlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadele öncesi Ofspor Başkanı Olcay Saral ve teknik direktör Tolgay Kerimoğlu takvim.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı. İkili, Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini ifade etti.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    G.Saray maçı öncesi iddialı açıklama: Sürprizimiz var

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray ile Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ofspor Başkanı Olcay Saral ve teknik direktör Tolgay Kerimoğlu, NEF Stadı'nda oynayacakları kupa maçı öncesinde TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Saral, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu'nun abisi Tolgay Kerimoğlu'nu göreve getirdiklerini ve kan değişikliğinin Ofspor'a iyi geleceğini ifade etti. Kerimoğlu da Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini ve futbolda sürprizlerin olduğunu dile getirdi.

    "TOLGAY KERİMOĞLU'NA GÜVENİYORUZ"
    Öncelikle Ofspor'un performansını değerlendiren Başkan Saral, "Biz yarışmacı bir takımız. Bu sezonki puan tablomuz pek iyi değil. İstediğimiz gibi lige başlayamadık. Bir kan değişikliği oldu. Aslında biz teknik adamları hemen göndermek istemiyoruz. Ama hocamızın yıpranmaması adına bu değişikliği yaptık. İlk 8 maç sonunda kan değişikliği gerekti diyebiliriz. Tolgay Kerimoğlu ile anlaştık. Takımımızı toparlamaya çalışıyoruz. Daha iyi olmak için de çaba göstereceğiz" dedi.

    "DAHA İYİ OLACAĞIZ"
    Tolgay Kerimoğlu'na çok güvendiklerinin altını çizen Saral, "Bizim beklentimiz Tolgay Kerimoğlu'nun takımı toparlaması. Daha önce de kulübümüzde çalıştı. O bizi biz de onu tanıyoruz. Dilediğimiz sonuçları yeni hocamız ile birlikte almak istiyoruz" diye konuştu.

        "GALATASARAY ÇEKİLECEK EN İYİ KURA"
        Ofspor Başkanı, "Ziraat Türkiye Kupası maçları bizim gibi kulüplerin çok fazla ilerleyebileceği bir alan değil. Ama ciddi bir vitrin. Kulübümüzün tanıtımı ve marka değeri açısından kupadaki sınav bize çok katkı verecek. Galatasaray'ı yani çekebileceğimiz en iyi kurayı çektik. 2012-13 sezonunda hatırlanacağı üzere Beşiktaş ile oynamıştık. 10 yıl sonra da bir başka büyük kulüp olan Galatasaray'ı kurada çektik. Bu da bizi mutlu etti. Bu sayede elbette sesimizi duyurmuş olacağız. Hemşehrilerimize de kendimizi hatırlatmış olacağız. Bu açıdan da önemli bir kura oldu. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        "ZOR BİR RAKİP AMA..."
        Ofspor'un normalde daha kuvvetli olduğunu belirten Saral, "Galatasaray zor bir rakip bunu kabul ediyoruz. Biz ekonomik açıdan zorluklar yaşadık. Oyuncularımızı maalsef elimizde tutamadık. Ama kadromuzdaki oyunculara güveniyoruz. Elimizdeki çocuklar Galatasaray'a karşı iyi mücadele edecek. Galatasaray'a karşı en iyi oyunumuzu oynayacağız ve Trabzon'u iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Skor ne olursa olsun bizim bu turnuvada olmamız çok önemliydi" diyerek sözlerini tamamladı.

        "PARA, PUL İÇİN GELMEDİM"
        Öte yandan Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu ise "Ofspor'a daha önce de geldim. Daha önce de başarılı oldum. Olcay Başkan ile görüştük ve oldu. Ben buraya para ya da pul düşünerek gelmedim. Takımı iyi noktaya taşıyacağız. Geçen sene Darıca'daydım. 18 puanı vardı sondan ikinciydi. Aynı sıkıntılar vardı. Buraya daha erken geldik. Ama önce rahatlamamız lazım. Sonra da yukarıları zorlamamız gerekiyor. Grup zor bir grup. Birçok yerde Allah'a şükür başarılı olduk. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

            "GALATASARAY MAÇI BİR FIRSAT KARŞILAŞMASI"
            Futbolda sürprizlerin olduğuna dikkati çeken Kerimoğlu, "Takım için büyük bir avantaj. Galatasaray ile oynuyoruz. Futbolda sürprizler var. Genç oyuncularımız var. Biz kendimizi tanıtmak, moral elde edeceğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Genç oyuncularımız büyük bir statta oynayacaklar. Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Özgüven açısından önemli. Bizim takımımızı artıya geçirecek bir maç olarak görüyorum. Hem kulübümüz, hem oyuncular için bir fırsat maçı olacak. Orada oynamak çok farklı. Yeni oynayan oyuncularımız var. Ligde de kritik bölgedeyiz. Ayvalık maçı çok önemli" ifadelerini kullandı.

            TESİS VURGUSU...
            Kerimoğlu yönetimin kulübün geleceği adına yoğun uğraş verdiğini belirtirken, "Olcay Saral çok iyi bir başkandır. Kulübün ileriye dönük faaliyetlerine çok dikkat ediyor. Mali açıdan zorluklar yaşıyoruz. Ama Of'ta destek veriliyor. Takımı her zaman aşama kaydediyor. Takımın pozitif yönde ilerlemesi için çaba sarf ediyor. Tesisler yapılacak ama gecikiyor. Onun da bir an önce olması lazım. Bir şekilde olması gerekiyor. Takımın başarılı olması için tesislerin gelişmesi gerekiyor. İşin mali boyutu dışında bu da önemli" açıklamasını yaptı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yerel yönetimlerin geleceği masaya yatırılıyor!
            Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! Ofspor'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama: Galatasaray'a sürprizimiz var
                SON DAKİKA