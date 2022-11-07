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    • Spor
    • 07.11.2022 11:39
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    • 07.11.2022 11:39
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    Galatasaray'da keyif haftası! Her branşta yüzler güldü

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de evinde ağırladığı Beşiktaş'ı deviren Galatasaray'da diğer branşlarda da yüzler güldü. Sarı-kırmızılılarda kadın futbol takımı, erke kadın ve tekerlekli sandalye basketbol takımı, erkek ve kadın voleybol takımları da haftayı galibiyetle kapattı. 7'de 7 yapan Galatasaray'da moraller yükseldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da keyif haftası! Her branşta güldü

    Galatasaray geride bıraktığımız haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta tüm branşlarda rakiplerini mağlup ederek taraftarlarına adeta bayram yaşattı. Cimbom'a gönül verenler yeni haftaya arkalarına yaslanarak keyifli bir şekilde başladı.

    Geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro İcardi'nin attığı iki golle 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar, Kadınlar Futbol Ligi'nde de haftayı galip tamamladı. Dişi Aslan, Ataşehir Belediye'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, TOFAŞ'ı 90-76'lık skorla yenerek 6. maçında 2. galibiyetini elde etti. Kadın Basketbol Takımı ise yine evinde Rize Belediye'yi 75-70'lik skorla mağlup ederek yoluna devam etti. Engelsiz Aslanlar ise Pendik Belediye'yi 56-44'lik skorla geçti.

        Sarı-Kırmızılılar, voleybolda da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Erkek Takımı, Cizre Belediye'yi deplasmanda 3-2 yendi. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı evinde Çukurova'yı 3-0'la geçti. Galatasaray 7 maçta 7 galibiyete imza attı.



        Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
        Galatasaray-Ataşehir Bld.: 5-0
        Galatasaray NEF-Tofaş: 90-76
        Galatasaray ÇF-Rize Bld.: 75-70
        Pendik Bld.-Engelsiz Aslanlar: 44-56
        Cizre Bld-Galatasaray HDİ: 2-3
        Galatasaray HDİ-Çukurova Bld.: 3-0

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