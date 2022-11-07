Galatasaray'da keyif haftası! Her branşta yüzler güldü

Galatasaray geride bıraktığımız haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta tüm branşlarda rakiplerini mağlup ederek taraftarlarına adeta bayram yaşattı. Cimbom'a gönül verenler yeni haftaya arkalarına yaslanarak keyifli bir şekilde başladı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro İcardi'nin attığı iki golle 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar, Kadınlar Futbol Ligi'nde de haftayı galip tamamladı. Dişi Aslan, Ataşehir Belediye'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, TOFAŞ'ı 90-76'lık skorla yenerek 6. maçında 2. galibiyetini elde etti. Kadın Basketbol Takımı ise yine evinde Rize Belediye'yi 75-70'lik skorla mağlup ederek yoluna devam etti. Engelsiz Aslanlar ise Pendik Belediye'yi 56-44'lik skorla geçti.