Galatasaray'da keyif haftası! Her branşta yüzler güldü

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, TOFAŞ'ı 90-76'lık skorla yenerek 6. maçında 2. galibiyetini elde etti. Kadın Basketbol Takımı ise yine evinde Rize Belediye'yi 75-70'lik skorla mağlup ederek yoluna devam etti. Engelsiz Aslanlar ise Pendik Belediye'yi 56-44'lik skorla geçti.