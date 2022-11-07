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    • Spor
    • 07.11.2022 13:39
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    • 07.11.2022 16:17
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    Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi - Avrupa Ligi SONUÇLARI📺! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

    UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kuraları için geri sayım sona erdi. Konferans Lig'inde 6. hafta grup maçları da geride kaldı ve play-off turlarına kalan takımlar için de kura çekim tarihi öne çıkıyor. Öte yandan Avrupa Ligi'nin 3.'leri de kuraya dahil oluyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta?

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans LİGİ kura sonuçları için aramalar hız kazandı. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar!

    Temsilcilerimiz Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitererek katıldığı Koferans Ligi play-off kura çekimi saat 16:00'da House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

    Konferans Ligi'nde yer alan diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarını lider olarak tamamladıkları için, play-off turunda yer almayacaklar.

    Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas ile mücadele ettiği gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Sivasspor ise Cluj, Ballkani ve Slavia Prag ile mücadele ettiği grubu lider tamamladı.

    UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Trabzonspor ise, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu grupta üçüncü olmuştu.

    İŞTE EŞLEŞMELER
    Karabağ - Gent
    Trabzonspor - Basel

        PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
        İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

        KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR
        Trabzonspor
        Fiorentina
        Anderlecht
        Lech Poznan
        Partizan
        Dnipro-1
        Gent
        CFR Cluj
        Basel
        Bodo/Glimt
        Ludogorets
        Sheriff
        Karabağ
        AEK Larnaca
        Braga
        Lazio
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        Haberler Spor Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi - Avrupa Ligi SONUÇLARI📺! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?
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