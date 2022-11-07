Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi - Avrupa Ligi SONUÇLARI📺! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Temsilcilerimiz Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitererek katıldığı Koferans Ligi play-off kura çekimi saat 16:00'da House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

Konferans Ligi'nde yer alan diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarını lider olarak tamamladıkları için, play-off turunda yer almayacaklar.

Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas ile mücadele ettiği gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Sivasspor ise Cluj, Ballkani ve Slavia Prag ile mücadele ettiği grubu lider tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Trabzonspor ise, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu grupta üçüncü olmuştu.