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    • Spor
    • 07.11.2022 13:52
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    • 07.11.2022 13:54
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    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Son dakika spor haberleri! Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Peki, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarında hangi hakemler düdük çalacak? İşte kupa eşleşmelerinin hakemleri.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kupada düdük çalacak hakemler belli oldu!

    Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur karşılaşmaları 8 Kasım salı günü başlıyor. Kupanın favorilerinden Galatasaray'ın 8 Kasım Ofspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Bir diğer favori Beşiktaş ise 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Toplam 54 takımın katıldığı 4. Tur maçları tek maç eleme usulüyle yapılacak. Birbirinden çekişmeli 27 maçın 16'sı A Spor ekranlarından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 8 Kasım Salı, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları şu hakemler yönetecek:

    8 Kasım Salı:

    13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: Alper Akarsu

    14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere

    14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor: İlker Yasin Avcı

    15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

    17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

    19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: Emre Kargın

    21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın

    9 Kasım Çarşamba:

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: Ayberk Demirbaş

    13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: Yiğit Arslan

    13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor: Burak Pakkan

    14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş

    14.00 Altınordu-Bodrumspor: Ozan Ergün

    14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş

    14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu

    14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz

    14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: Lütfullah Aslan

    15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

    17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

    19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

    21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor: Turgut Doman

    10 Kasım Perşembe:

    13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan

    14.00 Tuzlaspor-Isparta 32: Süleyman Bahadır

    14.00 Göztepe-Bucaspor 1928: Gürcan Hasova

    15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: Burak Olcar

    17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz

    19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: Burak Şeker

    21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor: Yasin Kol

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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