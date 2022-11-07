Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor

Galatasaray-Beşiktaş derbisini stattan takip eden ve notlar tutan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dünkü antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Futbolcularını rehavet konusunda uyaran Portekizli teknik adam, "Sivasspor ligin en dirençli ve fizik kapasitesi üst düzeyde olan takımlardan biri. Eğer biz hata yaparsak rakiplerimizin ensemizde olduğunu bilin. Herkes bizi şampiyon ilan ediyor.
KAZANDIKÇA DİRENÇLERİ DÜŞECEK
Ama rakiplerimiz öyle düşünmüyor. Bizim çelme yememizi bekliyor. O yüzden işi sıkı tutup her maçı final maçı gibi oynamalıyız. Biz ne kadar çok kazanırsak rakiplerimizin de direnci o kadar düşer. En önemli maç bir sonraki maçımızdır. Şimdi sadece Sivas maçına odaklanalım ve taraftarımızla birlikte bu maçı kazanmanın yollarını arayalım. Maçın her anında sizden tam bir konsantrasyon ve oyun disiplinine sadakat istiyorum" ifadelerini kullandı.