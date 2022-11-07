Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor





KAZANDIKÇA DİRENÇLERİ DÜŞECEK

Ama rakiplerimiz öyle düşünmüyor. Bizim çelme yememizi bekliyor. O yüzden işi sıkı tutup her maçı final maçı gibi oynamalıyız. Biz ne kadar çok kazanırsak rakiplerimizin de direnci o kadar düşer. En önemli maç bir sonraki maçımızdır. Şimdi sadece Sivas maçına odaklanalım ve taraftarımızla birlikte bu maçı kazanmanın yollarını arayalım. Maçın her anında sizden tam bir konsantrasyon ve oyun disiplinine sadakat istiyorum" ifadelerini kullandı.