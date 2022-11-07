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    • Spor
    • 07.11.2022 10:52
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    • 07.11.2022 10:59
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    Arjantin'de olaylı final! Boca Juniors - Racing Club maçında 11 kırmızı kart çıktı

    Arjantin tarihe geçecek bir maça sahne oldu. Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşıya geldi. Olaylı finalde karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra da dahil olmak üzere 11 kişiye kırmızı kart gösterdi. İşte detaylar...

    11 kırmızı çıkardı!

    Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaşlatı. Mücadelede 11 kırmızı kart çıktı.

    Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club, Parque La Pedrera Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90+5'inci dakikasında Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero kırmızı kart gördü.

    UZATMALARDA 9 KART ÇIKTI
    Mücadele'nin normal süresi takımların 10'ar kişi kalmasıyla 1-1 sonuçlandı. Uzatma bölümlerinde ise 9 kart daha çıktı.

    Yedek oyuncularla birlikte 6 Boca Juniors, 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösteren hakem Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra'ya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.
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        Haberler Spor Arjantin'de olaylı final! Boca Juniors - Racing Club maçında 11 kırmızı kart çıktı
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