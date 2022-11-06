Galatasaray'da Mostafa Mohamed’in parasıyla Milot Rashica alınacak

Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor… Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Son maçlarda formayı kapan Rashica, kupadaki Kastamonuspor ve ligdeki Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başladı.
Kosovalı futbolcu, Kastamonuspor'a karşı 2 gol atarken, Karagümrük maçında 1 asist yapmıştı. Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Rashica, performansıyla bir kez daha parmak ısırttı…
Rashica, derbide 20 pas atarken, yüzde 80 isabetle oynadı. Girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden galip gelen Rashica, 1 kez daha hava topu kazandı. 1'i isabetli, 2'si isabetsiz 3 kez şut çeken Rashica, Icardi'nin attığı ilk gol öncesi Barış Alper'e harika bir orta açtı…