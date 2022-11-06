Galatasaray'da Mostafa Mohamed’in parasıyla Milot Rashica alınacak

Rashica'nın performansından çok memnun olan sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar, kasım ayında düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek.

Yönetimin, transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak. 2015'te ülkesinin Vushtrria takımından Hollanda ekibi Vitesse'ye 300 bin Euro'ya giden Rashica, Ocak 2018'de Alman Werder Bremen'in yolunu tam 8 milyon Euro karşılığında tutmuştu. Rashica, burada geçirdiği 2.5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon Euro'ya gitti. 1 yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Norwich, şu anda Championship'te 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Norwich'in Premier Lig'e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor.

Cimbom'un Rashica'nın bonservisini de Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'den gelecek parayla ödeyecek. Sezon başında sadece 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralanan Mostafa, 5 milyon 750 bin Euro karşılığında Fransız ekibine satılacak. 25 yaşındaki oyuncu için Nantes ile görüşecek Cimbom, "Oyuncuyu devre arasında almayı düşünür müsünüz?" teklifini iletecek. Eğer bu öneri kabul görürse Cimbom, aldığı parayı Rashica'ya yatıracak.