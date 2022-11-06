Beşiktaş'a kim gelirse gelsin çare olamadı! Taraftarı kötü gidişat korkutuyor

Sergen Yalçın ile 2 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Sergen Yalçın ile başlayan sezon sonrası göreve önce Önder Karaveli ardından da Fransız teknik adam Valerien Ismael geldi. Ancak iki hoca da kötü gidişatı durduramadı.