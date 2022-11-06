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    • Spor
    • 06.11.2022 12:42
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    • 06.11.2022 12:46
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    Beşiktaş'a kim gelirse gelsin çare olamadı! Taraftarı kötü gidişat korkutuyor

    Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, geçen sezon ve bu sezon ise taraftarlarını kahrediyor. Aldığı kötü sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Sergen Yalçın'ın ardından Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile birlikte Şenol Güneş de kötü gidişatı durduramadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kimse çare olamadı

    Sergen Yalçın ile 2 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Sergen Yalçın ile başlayan sezon sonrası göreve önce Önder Karaveli ardından da Fransız teknik adam Valerien Ismael geldi. Ancak iki hoca da kötü gidişatı durduramadı.

    Siyah-Beyazlılar geçen sezon ligde 38 maçta sadece 15 maç kazandı ve sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa'dan uzak kaldı. Bu sezon da işler beklendiği gidi gitmedi.

    Valerien Ismael ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar'ı son iki haftada ise 2 şampiyonluk yaşadığı teknik direktörü Şenol Güneş çalıştırıyor.

        Şenol Güneş ile ilk maçında Ümraniyespor'u mağlup eden Beşiktaş dün Galatasaray'a mağlup olarak taraftarını üzdü. Kötü futbol ise ilerleyen haftalar için taraftarın umudunu daha da kırdı.

        Beşiktaş geçen sezon ve bu sezon toplamda 61 resmi maça çıktı. Bu maçların sadece 22'sini kazandı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6'da sıfır çeken Kartal, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Kayserispor'a elendi. Bu sezon ligde 13 maçta 6 galibiyet elde eden Kartal, iki sezonda yüzde 36'lık galibiyet oranı yakaladı.

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