Beşiktaş'a kim gelirse gelsin çare olamadı! Taraftarı kötü gidişat korkutuyor

Sergen Yalçın ile 2 yıl önce şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezon ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Sergen Yalçın ile başlayan sezon sonrası göreve önce Önder Karaveli ardından da Fransız teknik adam Valerien Ismael geldi. Ancak iki hoca da kötü gidişatı durduramadı.
Siyah-Beyazlılar geçen sezon ligde 38 maçta sadece 15 maç kazandı ve sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa'dan uzak kaldı. Bu sezon da işler beklendiği gidi gitmedi.
Valerien Ismael ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar'ı son iki haftada ise 2 şampiyonluk yaşadığı teknik direktörü Şenol Güneş çalıştırıyor.