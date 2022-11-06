Başkan Ali Koç, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşma ile gündem oldu elin: Portekizlisi’ne söyletmeyin

2. LİG BEYAZ GRUP

Amed-Ankara: 0-0, Ş.Urfa-Arnavutköy:1-1, Bursa-Düzce: 0-0, Sivas Bld-Tarsus: 1-0, Batmanİnegöl: 1-0, Afyon-Erzincan: 0-0, Çorum-Bayburt: 3-0, Nazilli-Menemen: 2-0, Soma-Isparta: 2-0. Ş.Urfa 24 puanla lider durumda



2. LİG KIRMIZI GRUP

Balıkesir-Kırklareli: 1-1, Buca- Fethiye: 3-1, Serik-Adıyaman: 3-2, Kocaeli-Van: 4-2, Sarıyer-1461 Trabzon: 0-3, Kırşehir-Zonguldak: 0-2, Kastamonu- Diyarbekir: 2-1, Etimesgut- Karacabey: 2-1, Uşak-Pazar: 1-1, Ankara Demir-İskenderun: 1-1. Kocaeli 30 puanla lider.



TUDOR CEVAP VERDİ!

MArsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Payet konusunda Valbuena'nın yaptığı "Çok az süre buluyor" eleştirilere yanıt verdi. Tudor, "Sanırım ben bir hata yaptım. 15 dakika oynamalıydı" diye konuştu.



CEDİ'DEN 15 SAYI

NBA'de Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-88 yendi. Bu maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 25 dakikada 15 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt üretti



ZOUMA'DAN ÖZÜR

West Ham forması giyen Kurt Zouma, kedisini tekmelediği video için konuştu. Zouma, "Kötü bir davranıştı. İnsanlara bu görüntüleri izlettiğim için çok pişmanım" dedi



3 YILDIZ CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet, savunmanın sigortası Bartra ve son haftaların formda oyuncusu Bakasetas, Konya maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 yıldız Konyaspor maçında kart görürse Başkent'te oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada 3 yıldıza kart görmemeleri konusunda uyarılar yaptığı öğrenildi.







GOLCÜLER SAHNE ALMAYA HAZIR

Trabzonspor'da hafif sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaros karşılaşmasında riske edilmeyen Umut Bozok ile cezalı olduğu için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Gomez, Konya'ya karşı patlama yapmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 gol atabilen ancak; son 3 maçta fileleri havalandıramayan Umut ile Süper Lig'de 6 maçta 1 gol üretebilen Maxi Gomez, iç sahadaki ilk gollerini atmayı arzuluyor. Abdullah Avcı, iki futbolcudan maksimum verim almayı hedefliyor.