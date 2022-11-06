Başkan Ali Koç, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşma ile gündem oldu elin: Portekizlisi’ne söyletmeyin

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemlerde kaleci Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller sonrası tribünler tarafından yuhalanmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda söz alan Başkan Ali Koç, "Altay Bayındır konusunu son kez açıyorum. Arkadaşlar uyanık olun, statta otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine gerek kalmadan yapın" dedi. Teknik Direktör Jesus 3-3 biten Rennes karşılaşmasının ardından "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Böyle ortamda bulunmak istemem" ifadelerini kullanmıştı.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR
Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.30'da Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ederken, saat 17.00'de ise Antalyaspor evinde Karagümrük ile karşılaşacak.
EDA SAYAK DÜNYA ŞAMPİYONU
Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde finalde Şilili rakibi Martini'ye 17-14 üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
WOLVES'TE YENİ HOCA
Premier Lig ekibi Wolverhampton teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui getirildi. 56 yaşındaki İspanyol teknik adam 14 Kasım'dan itibaren yeni takımında göreve başlayacak
FENER SİVAS'A BİLENİYOR
Fenerbahçe, Sivas maçının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile devam etti. Peres, Rossi, İrfan Can Eğribayat ve Gustavo'nun tedavisine devam edilirken, Mert Hakan takımdan ayrı çalıştı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
BODRUM 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'u konuk eden Bodrumspor maçtan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Bodrumspor'un golünü 52. dakikada Süleyman Koç kaydetti. Bodrum, son 4 maçta 10 puan aldı.
2. LİG BEYAZ GRUP
Amed-Ankara: 0-0, Ş.Urfa-Arnavutköy:1-1, Bursa-Düzce: 0-0, Sivas Bld-Tarsus: 1-0, Batmanİnegöl: 1-0, Afyon-Erzincan: 0-0, Çorum-Bayburt: 3-0, Nazilli-Menemen: 2-0, Soma-Isparta: 2-0. Ş.Urfa 24 puanla lider durumda
2. LİG KIRMIZI GRUP
Balıkesir-Kırklareli: 1-1, Buca- Fethiye: 3-1, Serik-Adıyaman: 3-2, Kocaeli-Van: 4-2, Sarıyer-1461 Trabzon: 0-3, Kırşehir-Zonguldak: 0-2, Kastamonu- Diyarbekir: 2-1, Etimesgut- Karacabey: 2-1, Uşak-Pazar: 1-1, Ankara Demir-İskenderun: 1-1. Kocaeli 30 puanla lider.
TUDOR CEVAP VERDİ!
MArsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Payet konusunda Valbuena'nın yaptığı "Çok az süre buluyor" eleştirilere yanıt verdi. Tudor, "Sanırım ben bir hata yaptım. 15 dakika oynamalıydı" diye konuştu.
CEDİ'DEN 15 SAYI
NBA'de Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-88 yendi. Bu maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 25 dakikada 15 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt üretti
ZOUMA'DAN ÖZÜR
West Ham forması giyen Kurt Zouma, kedisini tekmelediği video için konuştu. Zouma, "Kötü bir davranıştı. İnsanlara bu görüntüleri izlettiğim için çok pişmanım" dedi
3 YILDIZ CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet, savunmanın sigortası Bartra ve son haftaların formda oyuncusu Bakasetas, Konya maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 yıldız Konyaspor maçında kart görürse Başkent'te oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada 3 yıldıza kart görmemeleri konusunda uyarılar yaptığı öğrenildi.
GOLCÜLER SAHNE ALMAYA HAZIR
Trabzonspor'da hafif sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaros karşılaşmasında riske edilmeyen Umut Bozok ile cezalı olduğu için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Gomez, Konya'ya karşı patlama yapmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 gol atabilen ancak; son 3 maçta fileleri havalandıramayan Umut ile Süper Lig'de 6 maçta 1 gol üretebilen Maxi Gomez, iç sahadaki ilk gollerini atmayı arzuluyor. Abdullah Avcı, iki futbolcudan maksimum verim almayı hedefliyor.