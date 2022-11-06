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    Başkan Ali Koç, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşma ile gündem oldu elin: Portekizlisi’ne söyletmeyin

    Başkan Ali Koç “Altay Bayındır konusunu son kez açıyorum. Arkadaşlar statta otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine gerek kalmadan yapın” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 6 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Elin Portekizlisi’ne söyletmeyin

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemlerde kaleci Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller sonrası tribünler tarafından yuhalanmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda söz alan Başkan Ali Koç, "Altay Bayındır konusunu son kez açıyorum. Arkadaşlar uyanık olun, statta otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine gerek kalmadan yapın" dedi. Teknik Direktör Jesus 3-3 biten Rennes karşılaşmasının ardından "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Böyle ortamda bulunmak istemem" ifadelerini kullanmıştı.

    SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR
    Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.30'da Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ederken, saat 17.00'de ise Antalyaspor evinde Karagümrük ile karşılaşacak.

    EDA SAYAK DÜNYA ŞAMPİYONU
    Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde finalde Şilili rakibi Martini'ye 17-14 üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.

    WOLVES'TE YENİ HOCA
    Premier Lig ekibi Wolverhampton teknik direktörlük görevine Julien Lopetegui getirildi. 56 yaşındaki İspanyol teknik adam 14 Kasım'dan itibaren yeni takımında göreve başlayacak

    FENER SİVAS'A BİLENİYOR
    Fenerbahçe, Sivas maçının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile devam etti. Peres, Rossi, İrfan Can Eğribayat ve Gustavo'nun tedavisine devam edilirken, Mert Hakan takımdan ayrı çalıştı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



    BODRUM 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
    Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'u konuk eden Bodrumspor maçtan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Bodrumspor'un golünü 52. dakikada Süleyman Koç kaydetti. Bodrum, son 4 maçta 10 puan aldı.

    2. LİG BEYAZ GRUP
    Amed-Ankara: 0-0, Ş.Urfa-Arnavutköy:1-1, Bursa-Düzce: 0-0, Sivas Bld-Tarsus: 1-0, Batmanİnegöl: 1-0, Afyon-Erzincan: 0-0, Çorum-Bayburt: 3-0, Nazilli-Menemen: 2-0, Soma-Isparta: 2-0. Ş.Urfa 24 puanla lider durumda

    2. LİG KIRMIZI GRUP
    Balıkesir-Kırklareli: 1-1, Buca- Fethiye: 3-1, Serik-Adıyaman: 3-2, Kocaeli-Van: 4-2, Sarıyer-1461 Trabzon: 0-3, Kırşehir-Zonguldak: 0-2, Kastamonu- Diyarbekir: 2-1, Etimesgut- Karacabey: 2-1, Uşak-Pazar: 1-1, Ankara Demir-İskenderun: 1-1. Kocaeli 30 puanla lider.

    TUDOR CEVAP VERDİ!
    MArsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Payet konusunda Valbuena'nın yaptığı "Çok az süre buluyor" eleştirilere yanıt verdi. Tudor, "Sanırım ben bir hata yaptım. 15 dakika oynamalıydı" diye konuştu.

    CEDİ'DEN 15 SAYI
    NBA'de Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 112-88 yendi. Bu maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 25 dakikada 15 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt üretti

    ZOUMA'DAN ÖZÜR
    West Ham forması giyen Kurt Zouma, kedisini tekmelediği video için konuştu. Zouma, "Kötü bir davranıştı. İnsanlara bu görüntüleri izlettiğim için çok pişmanım" dedi

    3 YILDIZ CEZA SINIRINDA
    Trabzonspor'da Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet, savunmanın sigortası Bartra ve son haftaların formda oyuncusu Bakasetas, Konya maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 yıldız Konyaspor maçında kart görürse Başkent'te oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada 3 yıldıza kart görmemeleri konusunda uyarılar yaptığı öğrenildi.



    GOLCÜLER SAHNE ALMAYA HAZIR
    Trabzonspor'da hafif sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaros karşılaşmasında riske edilmeyen Umut Bozok ile cezalı olduğu için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Gomez, Konya'ya karşı patlama yapmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 gol atabilen ancak; son 3 maçta fileleri havalandıramayan Umut ile Süper Lig'de 6 maçta 1 gol üretebilen Maxi Gomez, iç sahadaki ilk gollerini atmayı arzuluyor. Abdullah Avcı, iki futbolcudan maksimum verim almayı hedefliyor.



        GİRESUN 8 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ
        Giresunspor evinde İstanbulspor'u 3-2 yendi. Ev sahibinin gollerini 45+2'de Alper, 48'de Campuzano ve 56'da Meija atarken, 30'da Mehremic'in atılmasıyla 10 kişi kalan İstanbulspor'un golleri 18'de Ethemi ve 87'de Topalli'den geldi.

        OKAN BURUK'TAN BARIŞ ALPER SÜRPRİZİ
        Galatasaray, Beşiktaş karşısına son Karagümrür maçına göre 3 değişiklikle çıkarken, Barış Alper Yılmaz bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Barış Alper, hücum hattının solunda görev yaptı ve 1 asistle oynadı.



        NEF STADI KAPALI GİŞE
        Dün oynanan dev derbiyi 50 bin Galatasaray taraftarı takip etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar saatler öncesinden stadı doldurup takımlarına maç öncesi destek oldular. Sar- Kırmızılı taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla hem takımın itici gücü oldu hem de Beşiktaş'ı baskı altına almayı başardı.



        JESUS LOCADAYDI
        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus da dün Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi tribünden takip edenler arasındaydı.



            GELECEĞİM BANA BAĞLI DEĞİL
            Galatasaray'da attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, ''Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ama geleceğim bana bağlı değil" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki golcü futbolcu,"Bana çok destek olundu. Bundan dolayı mutluyum. Kazandığımız için de mutluyum" diye konuştu. Tecrübeli golcü derbide attığı 2 golle de Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkartmayı başardı.



            G.SARAY'DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMADI
            Galatasaray'da tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edildi. Yönetim kurulunun hazır bulunduğu salona saat 11.00'e kadar 700 civarında üye giriş yaparken, kulüp başkanı Dursun Özbek yeterli katılım olmamasından dolayı kongrenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

            ICARDI 124 KM HIZLA VURDU
            Aslan'IN ilk golünde Mauro Icardi topa 124 kilometre hızla vurdu. Sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirmeyi başardı.



            ROSIER, UMUT VE SALİH SAKATLANDI
            Beşiktaş'ta maç öncesi Masuaku sakatlandı. Maçta ise Rosier, Umut Meraş ve Salih Uçan sakatlık yaşadı. Salih stattan boyunlukla ayrıldı.



                WOUT WEGHORST KARAVANA ATTI
                Beşiktaş'ın derbi öncesi en önemli kozlarından birisi Wout Weghorst'tu. Hollandalının ligde 6 golü ve 4 asisti bulunuyordu. Siyah-Beyazlılar ondan çok şey bekliyordu. Weghorst, 4 şut çekerken 2'si kaleyi bulmadı. Golcü oyuncu, 15 ikili mücadelenin 11'ini, 9 hava topunun ise 6'sını kaybetti.



                TAYFUR BİNGÖL İSYAN ETTİ
                Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl maç sonunda tepkiliydi. 29 yaşındaki futbolcu, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor" diye konuştu.



                CENK'İN NEFİS GOLÜ YETMEDİ
                Valerien Ismael döneminde yeterince süre bulamayan Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde ikinci kez 11'deydi. Geçen hafta Ümraniye'ye 2 gol atan tecrübeli golcü, dün gece de nefis bir voleyle bu sezonki 4. golünü kaydetti. Cenk'in ikinci yarıdaki harika şutunu da Muslera son anda çeldi. Cenk, "Maç sonu hakeme itiraz ettim. Maçı çok az uzattı" dedi.

                BEŞİKTAŞ'IN EN İYİSİ GEDSON'DU
                Siyah-Beyazlılarda eski Galatasaraylı Gedson Fernandes sahanın en etkili isimlerinden oldu. Girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Portekizli futbolcu, yüzde 73'lük pas isabetiyle oynamayı başardı. Top taşımada ve takımını atağa çıkarmada liderlik eden Gedson, duran toplarda da sorumluluk alan isimdi. Gedson, maçın en çok koşan isimleri arasında yer alırken, 5 kez top kaparken 2 de pas arası yapmayı başardı.

                BEŞİKTAŞ'I YIKAN ICARDİ 2 YIL SONRA 2 GOL ATTI
                Beşiktaş ağlarına 2 gol gönderen Mauro Icardi, 2020 yılının Eylül ayında oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol attı.

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