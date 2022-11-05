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    Galatasaray ve Beşiktaş derbisinin toplam değeri belli oldu |Spor haberleri

    Toplam kadro değerleri 4.7 milyar lira olan iki takımın buluşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Hem Aslan hem de Kartal mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. İşte sizler için derlediğimiz 5 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    4.7 milyarlık derbi

    Süper Lig'de bu akşam büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Galatasaray ve Beşiktaş 20.00'de Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bein Sports'tan yayınlanacak dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu akşamki derbi ayrıca toplam değerleri 4.7 milyar lira olan iki takımın ve dünya yıldızlarının buluşmasına da sahne olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Cimbom kadrosunda yer alan futbolcuların 141 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda üçüncü sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 121 milyon 600 bin Euro ve 4. sırada bulunuyor. Mauro Icardi 17.5 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Derbi öncesi ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kartal'da ise sakatlığı süren Ghezzal'ın yanı sıra Montero, Emre ve Berkay kadroda yer almadı.



    900 ÜYE GELMEZSE KIRGINLIK YAŞANIR
    Galatasaray bugün ikinci bir heyecan daha yaşayacak. Yönetimin büyük önem verdiği Tüzük Tadil Kongresi'nde çok önemli maddeler üyelerin oyuna sunulacak. TAKVİM'e konuşan camianın önemli ismi İrfan Aktar üyelere çağrıda bulundu. Aktar, "İbrasızlık, Adnan Polat yönetiminde bir burukluk meydana getirdi. Camia içinde dostluklar bozuldu. Sıkıntılı maddeyi değiştirecektir genel kurul. Önemli olan kongrenin toplanabilmesidir. 900 kişi olması gerek. Bu açıdan zor olabilir. Tüzük Kongresi toplamak kolay değildir. Kırgınlıklara sebebiyet olmasın diye gerekli hassasiyetin gösterileceğini düşünüyorum. Yönetimlerin görev süresinin 2 yıla dönmesi durumu var. Üyelerin yeterli hassasiyeti göstermesinde yarar var" dedi.
    Emrah KARALİNÇ



    KARTAL'A WEGHORST MÜJDESİ
    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta bu akşamki Galatasaray derbisi öncesinde Wout Weghorst konusunda bir belirsizlik yaşandı. Dirseğinde bir ağrı olan Hollandalı golcü kendisini iyi hissedince idmana çıktı ve derbi kadrosuna dahil edildi. Şenol Güneş'in, Cenk Tosun ile birlikte saha içindeki en büyük kozlarından biri olan Wout Weghorst, bu sezon 12 maçta 6 gol attı ve 4 de asist kaydetti.



        SON BÖLÜMDE YIKILDIK
        THY EuroLeague'in 6. hafta maçında Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko maçın son hücumunda topu iyi kullanamadı ve mücadeleden 81-80 mağlup ayrıldı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği Barcelona 21-19 önde tamamladı. 2. periyotun son dakikalarını iyi oynayan Barcelona ilk yarıyı 39-36 önde geçti. 3. çeyrekte farkı arttıran ev sahibi son 10 dakikaya 62-49 önde girdi. Son ceyrekte son hücumu iyi kullanamayan temsilcimiz maçı 81-80 kaybetti.



        ÜMRANİYE GALİBİYETİ TATTI
        Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Ümraniyespor ligde ilk galibiyetini aldı. 21'de soldan gelişen Ümraniye atağında yapılan ortaya iyi yükselen Umut takımını öne geçirdi: 1-0. 38'de Ümraniyespor'da Geraldo'nun kullandığı korner direkt ağlarla buluştu: 2-0. 56'da yay üzerinde topla buluşan Eduardo düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi. 69'da tekrar sahne alan Umut Nayir skoru belirledi.



        FENER KALEYİ GÖSTERMEDİ
        Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta ilginç bir istatistik dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe kalesine 90 dakika boyunca sadece 4 şut atabilen Dinamo Kiev, bu şutların hiçbirinde isabet kaydedemedi. Jorge Jesus'un Fenerbahçesi daha çok hücum gücüyle adından söz ettirse de takım savunmasıyla da ön palana çıkacağının işaretlerini yavaş yavaş vermeye başladı.



            SİVAS HAZIRLIĞI HEMEN BAŞLADI
            Fenerbahçe, Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. İdman öncesi 33. yaş gününü kutlayan Valencia için pasta kesildi. Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda Dinamo Kiev maçında 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetinirken diğerleri 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Peres, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavilerine devam edildi. Mert Hakan ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.



            BAHANE YOK BAŞARI VAR
            UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek grup lideri olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takım yönetimi herkesin takdirini topluyor. 107 günde toplam 23 resmi maça çıkan nerdeyse 4.5 günde 1 maç yapan Fenerbahçe'de ne futbolcular ne de teknik direktör Jesus şikayet etmedi ve sadece işine odaklandı. Bu süre zarfında toplam 29 futbolcuyu takımda oynatan Jesus, ağırlık üçlü savunmada olsa da 6 farklı sistem denedi. Buna karşın Sarı- Lacivertli futbolcular tüm bu oyun sistemlerine uyum sağlamakta zorluk yaşamadılar. Fenerbahçe bu yoğun maç trafiğinde 2 yenilgi aldı. Bu yenilgilerin ikisinde de takım 10 kişi kaldı. Fenerbahçe maçları 11 kişiyle bitirdiği hiçbir maçı kaybetmedi. Son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe bu 13 maçın 11'ini kazanmayı başardı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un makine gibi işleyen düzenini gördükçe Sarı-Lacivertli taraftarların sezon sonu için umutları daha da artıyor.

            262 MİLYON KASADA
            Trabzonspor'un 8 maçlık Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ile Avrupa macerasına başlayan ve devamında UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6 maça çıkan ve üçüncü olarak Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, kasasına ise ciddi kazanımlar ekledi. Bordo-Mavili takım şu ana kadar kasasına toplamda 14 milyon 400 bin Euro yanı 262 milyon TL koyarken, Fenerbahçe 13 milyon 900 bin Euro, Başakşehir 7 milyon 200 bin Euro ve Sivasspor'da 6 milyon 700 bin Euro kazandı. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi durumunda ekonomik kazançlarını sürdürecek.

            RİZE ERZURUM'U 3 GOLLE DEVİRDİ
            Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yanick Bolasie, 12. dakikada Emircan ve 23'te Deniz kaydetti. Konuk takımn tek sayısı ise 76'da Eren'den geldi.

            GİRESUN EVİNDE İSTANBUL'U AĞIRLIYOR
            Süper Lig'de bugün Galatasaray- Beşiktaş derbisi dışında 1 maç daha oynanacak. Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksinde saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Her iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı bulunuyor. Zorlu karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

            GALATASARAY TOFAŞ'I DYLAN ENNİS'LE GEÇTİ
            Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Nef konuk ettiği Tofaş'ı 90-76 yenerek 2. galibiyetini aldı.Galatasaray'da Dylan Ennis kaydettiği 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Ligde bugün saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji-Petkim Spor, 15.30'da Konyaspor- Merkezefendi ve 18.00'de Manisa- Türk Telekom maçları var.

            BUSENAZ SÜRMENELİ BIÇAK ALTINA YATTI
            Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç ay ringlerden uzak kalacağını duyurdu. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Busenaz "Sizler dualarınızı eksik etmeyin. Ringdeki deli aslan kızınız daha güçlü bir şekilde geri dönecek." ifadelerini kullandı.

            MOTOGP'DE ŞAMPİYON İSPANYA'DA BELLİ OLACAK
            Motorsiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'siyle belirlenecek. Cheste bölgesindeki 4 kilometrelik Valencia Halk Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları bugün TSİ 16.10'da, 27 turluk yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

            ANKARAGÜCÜ PUANI 85'TE KURTARDI
            Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın 48'de Sowe ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Kasımpaşa 58'de yaşanan karambolde direkten dönen topa kaleci Gökhan'dan önce hamle yapan Koita takımını öne geçirdi:1-0. 85'te gelişen konuk takım atağında Emre Kılınç'ın arka direğe gönderdiği pası tamamlayan Tasos maçın skorunu belirledi.

            MARCAO ŞOK ETTİ
            Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı Marcao, sağ bacağından sakatlandı. M.City karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı stoperin Dünya Kupası sonrası sahalara dönebileceği açıklandı.

            YUSUF ŞİMŞEK ÇORLU'DA
            Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947'de teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Şimşeğ'e başarılar dilendi.

            KİM DAMGA VURUYOR
            Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae başarılı performansına devam ediyor. Güney Koreli yıldız, Serie A'da 'Ekim ayının futbolcusu' seçildi.

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            Haberler Spor Galatasaray ve Beşiktaş derbisinin toplam değeri belli oldu |Spor haberleri
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