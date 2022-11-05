Galatasaray ve Beşiktaş derbisinin toplam değeri belli oldu |Spor haberleri





BAHANE YOK BAŞARI VAR

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek grup lideri olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takım yönetimi herkesin takdirini topluyor. 107 günde toplam 23 resmi maça çıkan nerdeyse 4.5 günde 1 maç yapan Fenerbahçe'de ne futbolcular ne de teknik direktör Jesus şikayet etmedi ve sadece işine odaklandı. Bu süre zarfında toplam 29 futbolcuyu takımda oynatan Jesus, ağırlık üçlü savunmada olsa da 6 farklı sistem denedi. Buna karşın Sarı- Lacivertli futbolcular tüm bu oyun sistemlerine uyum sağlamakta zorluk yaşamadılar. Fenerbahçe bu yoğun maç trafiğinde 2 yenilgi aldı. Bu yenilgilerin ikisinde de takım 10 kişi kaldı. Fenerbahçe maçları 11 kişiyle bitirdiği hiçbir maçı kaybetmedi. Son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe bu 13 maçın 11'ini kazanmayı başardı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un makine gibi işleyen düzenini gördükçe Sarı-Lacivertli taraftarların sezon sonu için umutları daha da artıyor.



262 MİLYON KASADA

Trabzonspor'un 8 maçlık Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ile Avrupa macerasına başlayan ve devamında UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6 maça çıkan ve üçüncü olarak Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, kasasına ise ciddi kazanımlar ekledi. Bordo-Mavili takım şu ana kadar kasasına toplamda 14 milyon 400 bin Euro yanı 262 milyon TL koyarken, Fenerbahçe 13 milyon 900 bin Euro, Başakşehir 7 milyon 200 bin Euro ve Sivasspor'da 6 milyon 700 bin Euro kazandı. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi durumunda ekonomik kazançlarını sürdürecek.



RİZE ERZURUM'U 3 GOLLE DEVİRDİ

Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yanick Bolasie, 12. dakikada Emircan ve 23'te Deniz kaydetti. Konuk takımn tek sayısı ise 76'da Eren'den geldi.



GİRESUN EVİNDE İSTANBUL'U AĞIRLIYOR

Süper Lig'de bugün Galatasaray- Beşiktaş derbisi dışında 1 maç daha oynanacak. Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksinde saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Her iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı bulunuyor. Zorlu karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY TOFAŞ'I DYLAN ENNİS'LE GEÇTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Nef konuk ettiği Tofaş'ı 90-76 yenerek 2. galibiyetini aldı.Galatasaray'da Dylan Ennis kaydettiği 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Ligde bugün saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji-Petkim Spor, 15.30'da Konyaspor- Merkezefendi ve 18.00'de Manisa- Türk Telekom maçları var.



BUSENAZ SÜRMENELİ BIÇAK ALTINA YATTI

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç ay ringlerden uzak kalacağını duyurdu. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Busenaz "Sizler dualarınızı eksik etmeyin. Ringdeki deli aslan kızınız daha güçlü bir şekilde geri dönecek." ifadelerini kullandı.



MOTOGP'DE ŞAMPİYON İSPANYA'DA BELLİ OLACAK

Motorsiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'siyle belirlenecek. Cheste bölgesindeki 4 kilometrelik Valencia Halk Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları bugün TSİ 16.10'da, 27 turluk yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



ANKARAGÜCÜ PUANI 85'TE KURTARDI

Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın 48'de Sowe ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Kasımpaşa 58'de yaşanan karambolde direkten dönen topa kaleci Gökhan'dan önce hamle yapan Koita takımını öne geçirdi:1-0. 85'te gelişen konuk takım atağında Emre Kılınç'ın arka direğe gönderdiği pası tamamlayan Tasos maçın skorunu belirledi.



MARCAO ŞOK ETTİ

Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı Marcao, sağ bacağından sakatlandı. M.City karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı stoperin Dünya Kupası sonrası sahalara dönebileceği açıklandı.



YUSUF ŞİMŞEK ÇORLU'DA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947'de teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Şimşeğ'e başarılar dilendi.



KİM DAMGA VURUYOR

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae başarılı performansına devam ediyor. Güney Koreli yıldız, Serie A'da 'Ekim ayının futbolcusu' seçildi.

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