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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş'ı imha planını belirledi

    Tecrübeli hoca derbi planında ilk 15 dakikaya büyük önem veriyor. G.Saray taraftar desteğiyle derbiye çok agresif başlayacak Sarı-Kırmızılılar maçın hemen başında öne geçerek psikolojik avantajı ve derbinin kontrolünü eline geçirmeye çalışacak...

    Aslan ilk 15’te vuracak

    ÇOK AGRESİF ÇOK COŞKULU BAŞLANGIÇ
    3 puana kilitlenen Galatasaray'da hedef Beşiktaş'a Nef Stadı'nda deplasman atmosferini hissettirmek. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar derbiye çok agresif ve coşkulu başlayacak. İlk 15 dakika gol bulup kontrolü ele almaya çalışacak.



    MERTENS KARTAL'A SÜRPRİZ YAPACAK
    Beşiktaş'ın Mauro Icardi'ye özel önlem alacağını düşünen Okan Buruk, Dries Mertens'le rakibine sürpriz yapacak. Belçikalı yıldız sürekli savunma arkası koşular yapıp Siyah-Beyazlılar'ın defans dengesini bozmaya çalışacak.



    YILDIZLARA ŞUT EMRİ
    Kaleci Mert Günok'un kötü form durumu nedeniyle Okan Buruk futbolcularından sürekli kaleyi denemelerini istedi. Özellikle Mertens, Oliveira, Kerem ve Rashica fırsatını bulduğunda Beşiktaş kalesini tehdit ederek golü kovalayacak.



        ORTA ALANDA BASİT KAYIPLAR YASAK!
        Okan Buruk takımını 1. ve 2. bölgede basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardı. Eğer top kaybı olursa Galatasaraylı futbolcuların Yugoslav faulleriyle Beşiktaş kontra ataklarını durdurmaya çalışacakları da öğrenildi.



        HÜCUMLARDA BU KEZ ACELE ETMEK YOK
        Ligin en çok orta yapan takımı olan Galatasaray bu kez topu yere indirecek. Buruk futbolcularından çok sabırlı hücum etmelerini ve en doğru pozisyonu bulana kadar topu ayaklarında tutmalarını istedi.



        SOL BEKTE KARAR KAZIMCAN
        Cimbom'da sol bek bilmecesi büyük oranda çözüldü. Buruk'un Alanya maçının 11'ini aynen sahaya süreceği ve sol bekte Kazımcan'ı oynatacağı öğrenildi.



            BASKIYI HİSSEDİYOR
            Son dönemde geleceği tartışılmaya başlanan Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi üzerinde ciddi bir baskı hissediyor.



            KEREM'LE ÖZEL GÖRÜŞME
            Okan Buruk bu sezon performansı ciddi şekilde tart-ı şılan Kerem Aktürkoğlu'na derbide bir şans daha verecek. Tecrübeli hoca dünkü son idman öncesi Kerem'le özel görüşme yaptı. Buruk'un genç yıldıza, "Sana güveniyorum. Derbide fark yaratacaksın" dediği belirlendi.



            RAKAMLARDA ÖNDE TABELADA GERİDE!
            Dev derbi öncesi nde iki takımın lig verileri masaya yatırdığında Galatasaray'ın önde olması dikkatleri çekiyor. Ancak Sarı- Kırmızılılar özellikle hücumdaki rakamsal üstünlüğüne rağmen ezeli rakibinden tam 11 gol az attı. Bu da Okan Buruk'un ekibinin bitiricilik problemini çok açık şekilde gözler önüne seriyor.

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