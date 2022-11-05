Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş'ı imha planını belirledi





HÜCUMLARDA BU KEZ ACELE ETMEK YOK

Ligin en çok orta yapan takımı olan Galatasaray bu kez topu yere indirecek. Buruk futbolcularından çok sabırlı hücum etmelerini ve en doğru pozisyonu bulana kadar topu ayaklarında tutmalarını istedi.