Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş'ı imha planını belirledi

ÇOK AGRESİF ÇOK COŞKULU BAŞLANGIÇ
3 puana kilitlenen Galatasaray'da hedef Beşiktaş'a Nef Stadı'nda deplasman atmosferini hissettirmek. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar derbiye çok agresif ve coşkulu başlayacak. İlk 15 dakika gol bulup kontrolü ele almaya çalışacak.
MERTENS KARTAL'A SÜRPRİZ YAPACAK
Beşiktaş'ın Mauro Icardi'ye özel önlem alacağını düşünen Okan Buruk, Dries Mertens'le rakibine sürpriz yapacak. Belçikalı yıldız sürekli savunma arkası koşular yapıp Siyah-Beyazlılar'ın defans dengesini bozmaya çalışacak.
YILDIZLARA ŞUT EMRİ
Kaleci Mert Günok'un kötü form durumu nedeniyle Okan Buruk futbolcularından sürekli kaleyi denemelerini istedi. Özellikle Mertens, Oliveira, Kerem ve Rashica fırsatını bulduğunda Beşiktaş kalesini tehdit ederek golü kovalayacak.