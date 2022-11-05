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    • 05.11.2022 21:49
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    • 05.11.2022 21:53
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    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU: 2-1 |5 KASIM 2022 GS - BJK MAÇ ÖZETİ

    Haftanın en kritik maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte herkes tarafından merak edilen GS BJK maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    5 KASIM 2022 GS - BJK MAÇ ÖZETİ

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İşte GS BJK maçı canlı yayını ve tüm merak edilenler..

    GALATASARAY ICARDI İLE GOLÜ BULDU

    Mücadelenin 18. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Barış Alper penaltı noktasına indirdi. Topu önünde bulan Icardi sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

    CENK TOSUN SKORU EŞİTLEDİ

    28. dakikada Gedson'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Saiss topu kale ağzına indirdi. Demarke kalan Cenk Tosun voleyle topu Galatasaray ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

    ROSIER SAKATLANDI

    Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin 40. dakikasında Valentin Rosier şoku yaşandı. Fransız yıldız yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Rosier'in yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

    ICARDI YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

    58. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in pasında topla buluşan Sergio Oliveira ceza sahasına ortasını yaptı. Boş pozisyonda yükselen Mauro Icardi kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.

    BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ SAKATLIK

    Beşiktaş'ta sağ bek Rosier'in ardından 70. dakikada sol bek Umut Meraş da sakatlanarak oyuna devam edemedi. Milli sol bekin yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu. Umut Meraş, maçtan önce sakatlanan Masuaku'nun yerine karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

    GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

    18. dakikada sağ taraftan Rashica'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper kafayla indirdi. Icardi'nin gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

    28. dakikada Gedson Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss'in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

    34. dakikada Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens'in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular kaleye göndermek isterken Beşiktaş savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

    45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        47' Josef'in pasıyla ceza alanına giren Weghorst, sağ çaprazdan ceza alanına girip şutunu çekti, top yandan auta gitti.

        51' Salih Uçan, Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçti. Tecrübeli orta sahanın çok uzak mesafeden attığı şutta top farklı şekilde dışarı çıktı.

        52' Sergio Oliveira, sağ kanattaki Rashica'ya uzun bir top göndermek istedi. Umut Meraş araya girip topu taca gönderdi.

        56' Sağ kanatta topla buluşan Weghorst, Emre Taşdemir'den sıyrılmak isterken Galatasaraylı oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle oyun durduruldu.

        GOL | 59' Galatasaray'da Mauro Icardi bir kez daha sahnede. Sergio Oliveira'nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Icardi, Mert'i avladı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

        64' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyunda. Beşiktaş'ta ise Nkoudou'nun yerine Muleka, Salih Uçan'ın yerine Redmond oyunda dahil oldu.

        67' Sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens, kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

        70' Beşiktaş'ta sol bekte sakatlığı olan Masuaku'nun yerine Umut Meraş ilk 11'de başlamıştı. Milli futbolcu da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Necip Uysal oyunda.

        71' Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Mertens'in ortasına koşu yapan Icardi'nin boş durumda attığı şutta top direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda Abdülkerim'in şutunda top auta çıktı.

        73' Beşiktaş'ta Redmond, Mertens'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarından dolayı Josef de sarı kart gördü.

        74' Cenk'in pasıyla savunma arkasına sarkan Muleka, Emre Taşdemir'in takibine rağmen ceza alanına girip şutunu çekti. Top, Muslera'da kaldı.

        75' Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Saiss'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve kendisine şut açısı yarattı. Sol çaprazdan vuruşunu yapan milli oyuncu, direği geçemedi.

        77' Sol kanatta Torreira'yı düşüren Necip Uysal, avantaja bırakılan pozisyonun ardından sarı kart gördü.

        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

        GHEZZAL FORMA GİYEMEYECEK

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.

        Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.

            GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

            Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

            Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Weghorst

            3 İSİM CEZA SINIRINDA

            Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

            Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

            İÇ SAHA KARNESİ

            Galatasaray bu sezon Süper Lig'de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cimbom; Gaziantep FK'yı 2-1 ve Konyaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor'a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

            14 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMİS'TEN

            Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.


            Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezaları sona erdi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını yapılan itirazlar üzerine TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya indirdi. Boey ile Abdülkerim, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı

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                3 FUTBOLCU SINIRDA

                Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Fernando Muslera, derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
                Beşiktaş derbisine sarı-kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbi için satışa çıkan biletler kısa bir sürede tükendi.
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                Haberler Spor GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU: 2-1 |5 KASIM 2022 GS - BJK MAÇ ÖZETİ
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