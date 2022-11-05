GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU: 2-1 |5 KASIM 2022 GS - BJK MAÇ ÖZETİ

14 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMİS'TEN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.



Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezaları sona erdi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını yapılan itirazlar üzerine TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya indirdi. Boey ile Abdülkerim, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı