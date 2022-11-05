GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU: 2-1 |5 KASIM 2022 GS - BJK MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İşte GS BJK maçı canlı yayını ve tüm merak edilenler..
GALATASARAY ICARDI İLE GOLÜ BULDU
Mücadelenin 18. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Barış Alper penaltı noktasına indirdi. Topu önünde bulan Icardi sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.
CENK TOSUN SKORU EŞİTLEDİ
28. dakikada Gedson'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Saiss topu kale ağzına indirdi. Demarke kalan Cenk Tosun voleyle topu Galatasaray ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
ROSIER SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin 40. dakikasında Valentin Rosier şoku yaşandı. Fransız yıldız yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Rosier'in yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.
ICARDI YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
58. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in pasında topla buluşan Sergio Oliveira ceza sahasına ortasını yaptı. Boş pozisyonda yükselen Mauro Icardi kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ SAKATLIK
Beşiktaş'ta sağ bek Rosier'in ardından 70. dakikada sol bek Umut Meraş da sakatlanarak oyuna devam edemedi. Milli sol bekin yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu. Umut Meraş, maçtan önce sakatlanan Masuaku'nun yerine karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
18. dakikada sağ taraftan Rashica'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper kafayla indirdi. Icardi'nin gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
28. dakikada Gedson Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss'in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
34. dakikada Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens'in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular kaleye göndermek isterken Beşiktaş savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.