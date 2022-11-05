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    • Spor
    • 05.11.2022 20:29
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    • 05.11.2022 20:30
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    10 kişi kalan Manchester City'yi Erling Haaland kurtardı!

    İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı Erling Haaland, 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.

    Haaland kurtardı!

    İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 17. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26. dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    Konuk ekip, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

    HAALAND 90+5'TE ATTI
    İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

    Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.

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    Haberler Spor 10 kişi kalan Manchester City'yi Erling Haaland kurtardı!
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