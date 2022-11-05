Beşiktaş’ın 5 maddede derbi şifresi! Şenol Güneş Galatasaray derbisi için özel planını yaptı



HAKEM VE TRİBÜN UYARISI

Deplasmanda oynanacak maç öncesi Beşiktaşlı futbolculara Şenol Güneş'ten önemli bir uyarı da hakem ve tribünler konusunda geldi. Kartlar konusunda da hassasiyet bekleyen Güneş, "Hakemle diyaloğa mümkünse girmeyin. Tribünlerden gelecek olumsuzluklara karşı da kulağınızı kapatın" uyarısını yaptı.





BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN 'GÜNEŞ'İ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezonki ilk dev sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Beşiktaş dış sahadaki son Galatasaray galibiyetini 2017'de yine 0Güneş ile elde etmişti.