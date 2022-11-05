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    Beşiktaş’ın 5 maddede derbi şifresi! Şenol Güneş Galatasaray derbisi için özel planını yaptı

    Beşiktaş ezeli rakibine karşı özel planını yaptı. Siyah-Beyaızlalr derbide rakibini yumuşak karnından vurmak ve Nef Stadı’nda galibiyet özlemin giidermek istiyor. Güneş maç öncesi oyuncularına rakiplerini adeta ezbeletmiş durumda...

    Beşiktaş’ın 5 maddede derbi şifresi

    PRES YAP, TEMPO YAPTIRMA
    Deneyimli teknik adam, derbi maçta oyuncularından ön alanda pres yapmasını istedi. Güneş, böylece Galatasaray'ın derbinin başında tempoyapmasını engellemek istiyor.



    G.SARAY'IN SOLU FIRSAT OLABİLİR
    Maç öncesinde oyuncularına rakiplerinin eksik yanlarını ezberleten Şenol Güneş, Sarı- Kırmızılı takımın zayıf karnı olarak görünen sol kanadından avantaj sağlamaya çalışacak. Bu noktada Rosier ve Redmond'un maksimum fayda vermesi hedefleniyor.



    JOSEF DE SOUZA'YA YENİ GÖREV
    Josef de Souza'ya da derbide önemli bir görev düşüyor. Güneş, Josef'ten Galatasaray'ın pas bağlantılarını kesmesini istedi. Brezilyalı, Torreira ve Oliveira'ya yakın olacak.



        KONTRADAN İMHA PLANI
        Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu, kapılan topların kontrataklarla değerlendirilmesini istiyor. Bu noktada süratli oyuncular kullanılacak ve Galatasaray kalesinde gol aranacak.


        HAKEM VE TRİBÜN UYARISI
        Deplasmanda oynanacak maç öncesi Beşiktaşlı futbolculara Şenol Güneş'ten önemli bir uyarı da hakem ve tribünler konusunda geldi. Kartlar konusunda da hassasiyet bekleyen Güneş, "Hakemle diyaloğa mümkünse girmeyin. Tribünlerden gelecek olumsuzluklara karşı da kulağınızı kapatın" uyarısını yaptı.


        BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN 'GÜNEŞ'İ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezonki ilk dev sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Beşiktaş dış sahadaki son Galatasaray galibiyetini 2017'de yine 0Güneş ile elde etmişti.



        DELE ALLI'YE YOL KAPALI
        İngiliz basını, Beşiktaş forması giyen Dele Alli'nin Galatasaray derbisinde düşünülmediğini paylaştı. Ada basınındaki haberde, "Dele'ye milli takım yolu da kapalı" ifadesi kullanıldı.

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        Haberler Spor Beşiktaş’ın 5 maddede derbi şifresi! Şenol Güneş Galatasaray derbisi için özel planını yaptı
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