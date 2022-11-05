Beşiktaş’ın 5 maddede derbi şifresi! Şenol Güneş Galatasaray derbisi için özel planını yaptı

PRES YAP, TEMPO YAPTIRMA
Deneyimli teknik adam, derbi maçta oyuncularından ön alanda pres yapmasını istedi. Güneş, böylece Galatasaray'ın derbinin başında tempoyapmasını engellemek istiyor.
G.SARAY'IN SOLU FIRSAT OLABİLİR
Maç öncesinde oyuncularına rakiplerinin eksik yanlarını ezberleten Şenol Güneş, Sarı- Kırmızılı takımın zayıf karnı olarak görünen sol kanadından avantaj sağlamaya çalışacak. Bu noktada Rosier ve Redmond'un maksimum fayda vermesi hedefleniyor.
JOSEF DE SOUZA'YA YENİ GÖREV
Josef de Souza'ya da derbide önemli bir görev düşüyor. Güneş, Josef'ten Galatasaray'ın pas bağlantılarını kesmesini istedi. Brezilyalı, Torreira ve Oliveira'ya yakın olacak.