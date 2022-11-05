Abdullah Avcı'nın sözleri taraftarları heyecanlandırdı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk söylemini çok fazla kullanmayışıyla dikkat çekmişti. Ancak tecrübeli teknik adam son oynanan Ferençvaroş maçının ardından bu sezon ki en iddialı açıklamasını yaparak, "Sezon sonu için ikinci şampiyonluğuma ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımız şimdiden bizimle defans yapıp, bizimle hücum yapsın. Horon oynamaya hazır olsunlar" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'nın bu çıkışı taraftarları da heyecanlandırdı. Bordo-Mavili taraftarlar, yaptığı her açıklamada Kasım ayı vurgusu yapan Abdullah Avcı'nın, Dünya Kupası arasında takımı çok iyi şekilde toparlayacağına inanıyor. Trabzonsporlu taraftarlar Konyaspor maçıyla başlayacak olan süreçte eskisi gibi tribünleri tamamen doldurmanın planlarını yapıyorlar.

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