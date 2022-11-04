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    Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Oktay Derelioğlu, Galatasaray’ın golcülerini yorumladı: Organizasyon eksikliği var

    TAKVİM yazarı Derelioğlu, 19.3 şut ortalaması ile sadece 14 gol bulabilen G.Saray için “Galatasaray’da hücum organizasyonları bilinçli yapılmıyor” teşhisini koydu.

    Emrah Karalinç
    Organizasyon eksikliği var
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    Galatasaray, Süper Lig'de 12 hafta sonunda en çok şut çeken takım konumunda... Lider Fenerbahçe, 14.1 şut ortalaması ile 34 gol bulurken Galatasaray 19.3 şut ortalaması ile 14 golde kaldı. Cimbom'un karşılaşacağı Beşiktaş ise 14.8 şut ortalaması ile ligin maç başına en çok şut çeken 4. takımı konumunda...



    Sarı- Kırmızılılar, yarın sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu büyük maç öncesinde Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Oktay Derelioğlu, Galatasaray'daki bitiricilik sorununu değerlendirdi.



    SEFEROVIC FORMA BULAMAZ
    TAKVİM'in usta yazarlarından Derelioğlu, "Galatasaray'da hücum organizasyonları bilinçli yapılmıyor. Orta alanda aynı tip oyuncular oynatılıyor. Torreira, Mertens, Yunus, Kerem gibi isimlerden bahsediyorum. Aynı anda aynı tip oyuncular olduğu zaman verim alınamıyor" yorumunda bulundu.



        Galatasaray'da Haris Seferovic defterinin kapandığını belirten Derelioğlu, "Seferovic için kaliteli bir golcü diyebiliriz. Messi de olsan Cristiano Ronaldo da olsan her gün yeni bir performans bekleniyor. Seferovic, Icardi ve Gomis'in önüne geçemez. Bu saatten sonra forma da bulamaz" dedi.

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