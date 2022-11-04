Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Oktay Derelioğlu, Galatasaray’ın golcülerini yorumladı: Organizasyon eksikliği var

Galatasaray, Süper Lig'de 12 hafta sonunda en çok şut çeken takım konumunda... Lider Fenerbahçe, 14.1 şut ortalaması ile 34 gol bulurken Galatasaray 19.3 şut ortalaması ile 14 golde kaldı. Cimbom'un karşılaşacağı Beşiktaş ise 14.8 şut ortalaması ile ligin maç başına en çok şut çeken 4. takımı konumunda...
Sarı- Kırmızılılar, yarın sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu büyük maç öncesinde Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Oktay Derelioğlu, Galatasaray'daki bitiricilik sorununu değerlendirdi.
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TAKVİM'in usta yazarlarından Derelioğlu, "Galatasaray'da hücum organizasyonları bilinçli yapılmıyor. Orta alanda aynı tip oyuncular oynatılıyor. Torreira, Mertens, Yunus, Kerem gibi isimlerden bahsediyorum. Aynı anda aynı tip oyuncular olduğu zaman verim alınamıyor" yorumunda bulundu.