Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2022 20:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2022 20:15
    ABONE OL

    Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Rachid Ghezzal'dan kötü haber, Atiba Hutchinson sürprizi...

    Süper Lig'in 13. haftası derbi heyecanına konuk oluyor. Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlıların kamp kadrosu bellil oldu. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a kadroda yer verilmezken uzun bir süre sonra Atiba Hutchinson sürprizi yaşandı. İşte derbi öncesi merak edilen tüm detaylar...

    Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Ghezzal...

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

    Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, uzun süre sonra kadroya alındı.



    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

    Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst



    DERBİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
    Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.



        ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
        Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmran Han: Saldırıdan önceden haberim vardı
        Haberler Spor Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Rachid Ghezzal'dan kötü haber, Atiba Hutchinson sürprizi...
            SON DAKİKA