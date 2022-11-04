Ankaragücü Kasımpaşa deplasmanından puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Tirpan'ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Tirpan'ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.
58. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Engin'in yarım vole şeklinde yaptığı vuruş üst direkten döndü. Dönen topa altıpas içi sağ tarafında kaleci Gökhan'dan önce yükselen Koita'nın kafası filelere gitti. 1-0
66. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan ceza sahasına ortasında kale önünde Celina'nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır çizgi üzerinde tokatlayarak gole izin vermedi.
68. dakikada sol taraftan Beridze'nin pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Sowe'un ceza yayı çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertuğrul'da kaldı.
85. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis ağlara gönderdi. 1-1