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    • Spor
    • 04.11.2022 22:24
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    • 04.11.2022 22:24
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    Ankaragücü Kasımpaşa deplasmanından puanla döndü

    Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 58. dakikada Koita'nın golüyle öne geçmesine karşın sarı-lacivertliler 85. dakikada Chatzigiovanis'in golüyle deplasmandan puanlka dönmeyi başardı.

    Kasımpaşa kaçtı, Ankaragücü yakaladı

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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    20. dakikada Tirpan'ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.

    38. dakikada Taylan'ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    48. dakikada Taylan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Beridze'nin ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Sowe'nin penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        58. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Engin'in yarım vole şeklinde yaptığı vuruş üst direkten döndü. Dönen topa altıpas içi sağ tarafında kaleci Gökhan'dan önce yükselen Koita'nın kafası filelere gitti. 1-0

        66. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan ceza sahasına ortasında kale önünde Celina'nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır çizgi üzerinde tokatlayarak gole izin vermedi.

        68. dakikada sol taraftan Beridze'nin pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Sowe'un ceza yayı çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertuğrul'da kaldı.

            85. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis ağlara gönderdi. 1-1

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