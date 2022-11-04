Ankaragücü Kasımpaşa deplasmanından puanla döndü

48. dakikada Taylan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Beridze'nin ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Sowe'nin penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.