Bekle bizi Konferans! Fırtına ilk maçta kaybettiği Ferencvaros’a nefes aldırmadı

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u 1-0 yendi. Grubunu 3. sırada tamamlayan Bordo-Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. 7. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas'ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 13. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı. 23. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda kaleci Dibusz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.



FIRTINA HATA YAPMADI...

56'da Yusuf Yazıcı penaltı noktasından müsait pozisyonda topu auta attı. 67'de Tasos Bakasetas ceza sahası dışından çok etkili vurdu. Top auta gitti. 79'da Larsen, ceza sahası dışından sol ayağı ile denedi. Top kaleci Dibusz'da kaldı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kazandı ve Konferans Ligi biletini kazandı.

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