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    Aslan isteyince kıymete bindi! Valerenga, Osame Sahraoui'nin sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri

    Galatasaray’ın transfer etmek istediği Osame Sahraoui için Valerenga’dan hamle geldi. Norveç ekibi genç yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 4 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Aslan isteyince kıymete bindi!

    Norveç medyasından Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daravisen'in haberine göre; Galatasaray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'nin peşini bırakmıyor. Haber, "Galatasaray'ın gözü hala Osame Sahraoui'de" şeklinde verilirken Norveç kulübünün oyuncusu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi. Valerenga, yıldız oyuncusunun sözleşmesine 1 yıl daha ekletmek istiyor. Çünkü genç yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fas asıllı Norveçli yıldız büyük potansiyel olarak gösteriliyor. 1.5 milyon Euro değeri olan Sahraoui 29 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asiste imza attı. Valerenga altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda forma giyen genç yetenek, iki kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda da yerini yadırgamıyor.



    HAKEMLERDE ERASMUS YAPABİLİRİZ
    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane hakemleri var. 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizim 23 tane saha, 12 tane VAR hakemimiz var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Bir hakem aynı takımın maçına üç haftadan önce atanmıyor. İngiltere'de çok daha fazla aynı hakem aynı takımın maçında görev yapıyor. Öncelikle güven duygusunu geliştirebilmemiz lazım. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız" dedi. Yabancı hakem konusunu değerlendiren Mehmet Büyükekşi, "Hakemler konusunda Erasmus'taki öğrenci değişimine benzer bir durum için şu an bazı ülkelerle yazışıyoruz. Görüştüğümüz ülkeler kabul ederse bazı maçlar için hakem değişimi olabilir" diye konuştu.



    ASLAN'A 2 MÜJDE BİRDEN
    G.Saray, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma ile başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı.

        RUSKİN'İN İLK TERCİHİ STANDART LİEGE
        G.Saray ile ismi anılan Belçikalı oyuncu Nicolas Raskin, La Tribune'e konuştu. Raskin, "Kulübümle görüşmeler iyi ilerliyor. Kulüp ne istediğimi biliyor. Ben de anlaşmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

        MESSİ'YE DOKUNULMAZLIK!
        Arjantin taraftar grubu Ultras'tan olay açıklama... Ultras, "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes dikkatli davransın. Bu bir tehdittir" açıklaması yaptı.



        LİGDE 13. HAFTA BAŞLIYOR
        Süper Lig'de 13. hafta bugün oynanacak iki maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak maçlarda Ümraniye evinde Alanya ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında A.Gücü'nü konuk edecek.

        DERBİ ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ
        Beşiktaş Başkanı Çebi, derbi öncesi A Takım ile yemekte buluştu. Yöneticiler Emre Kocadağ ve Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Şenol Güneş de yemeğe katıldı. Çebi, yeni üye olan Necip ve Cenk'e üyelik kartlarını verdi.



        FRANSIZ BEKİN FAVORİSİ BUNDESLİGA
        Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, geleceği hakkında ülkesinin basınına konuştu. Rosier, "Fransa'ya geri döner miyim? Bunu henüz düşünmedim. Ama tercih şansım olsaydı Bundesliga'yı isterdim" dedi. Taraftarlara da mesaj veren Rosier, "Taraftarlarımız deli. Ben de onlar gibi deliyim" ifadesini kullandı.

        ROSENİOR HULL CİTY'DE
        Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kötü sonuçların ardından Şota Arveladze ile 30 Eylül'de yolları ayırmış ve bu süreçte takımı, yardımcı antrenör Andy Dawson yönetmişti. Yeni menajer ise Liam Rosenior oldu.



        LİDERİ YENDİK AMA KISMET OLMADI
        UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında grup liderliğini garantileyen Macar ekibi Ferencvaroş'u yenen Trabzonspor'da grubu 3. bitirmenin üzüntüsü yaşandı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, "İlk yarıdan büyük keyif aldık. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı. Daha farklı olabilirdi. Lideri yenebilen tek takımız. Kısmet böyle oldu bu sefer. Takımımı tebrik ediyorum. İlk yarı itibarıyla en iştahlı, görkemli, oyun planına sadık kalan, rakibe baskı yapan ve pozisyon vermeyen bir oyun oynadık" dedi. Avcı, Umut Bozok'un hafif bir sakatlık yaşadığı için maçta riske etmediklerini belirtti.

        BAKASETAS TARİHE GEÇTİ
        Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas 7. dakikada nefis bir şutla harika bir gol attı. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında çıktığı 6 maçta da en az bir golde pay sahibi olan Yunan futbolcu, turnuva tarihinde bir sezondaki 6 grup maçında tabelayı değiştiren ilk oyuncu oldu. Bakasetas, 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında 1 asist yaptı. 2-1 kazanılan Kızılyıldız ve 4-0 üstünlükle biten Monaco maçlarında da 1'er asist yaptı. Baka, 3-1 kaybedilen Monaco ve 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Kızılyıldız maçlarında ise 1'er gol atmıştı. Yıldız maestro, dün de fileleri sarsarak 6'da 6 yapmayı başardı.

        TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ
        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı. Yaklaşık 150 kişilik Ferencvaros taraftarı da tribünde takımlarını destekledi.

        KONFERANS'TA SONUNA KADAR GİDEBİLİRİZ
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, lider çıkabilecekleri gruptan 3. olarak ayrılmalarının üzücü olduğunu ifade etti. Ömür, "İlk yarıda presle başladık, ikinci yarıda lig maçı için tempoyu düşürdük. Konferans Ligi'nde sonuna kadar gidecek gücümüz var" dedi.

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        Haberler Spor Aslan isteyince kıymete bindi! Valerenga, Osame Sahraoui'nin sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri
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