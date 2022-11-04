Aslan isteyince kıymete bindi! Valerenga, Osame Sahraoui'nin sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri

ROSENİOR HULL CİTY'DE

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kötü sonuçların ardından Şota Arveladze ile 30 Eylül'de yolları ayırmış ve bu süreçte takımı, yardımcı antrenör Andy Dawson yönetmişti. Yeni menajer ise Liam Rosenior oldu.







LİDERİ YENDİK AMA KISMET OLMADI

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında grup liderliğini garantileyen Macar ekibi Ferencvaroş'u yenen Trabzonspor'da grubu 3. bitirmenin üzüntüsü yaşandı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, "İlk yarıdan büyük keyif aldık. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı. Daha farklı olabilirdi. Lideri yenebilen tek takımız. Kısmet böyle oldu bu sefer. Takımımı tebrik ediyorum. İlk yarı itibarıyla en iştahlı, görkemli, oyun planına sadık kalan, rakibe baskı yapan ve pozisyon vermeyen bir oyun oynadık" dedi. Avcı, Umut Bozok'un hafif bir sakatlık yaşadığı için maçta riske etmediklerini belirtti.



BAKASETAS TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas 7. dakikada nefis bir şutla harika bir gol attı. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında çıktığı 6 maçta da en az bir golde pay sahibi olan Yunan futbolcu, turnuva tarihinde bir sezondaki 6 grup maçında tabelayı değiştiren ilk oyuncu oldu. Bakasetas, 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında 1 asist yaptı. 2-1 kazanılan Kızılyıldız ve 4-0 üstünlükle biten Monaco maçlarında da 1'er asist yaptı. Baka, 3-1 kaybedilen Monaco ve 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Kızılyıldız maçlarında ise 1'er gol atmıştı. Yıldız maestro, dün de fileleri sarsarak 6'da 6 yapmayı başardı.



TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı. Yaklaşık 150 kişilik Ferencvaros taraftarı da tribünde takımlarını destekledi.



KONFERANS'TA SONUNA KADAR GİDEBİLİRİZ

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, lider çıkabilecekleri gruptan 3. olarak ayrılmalarının üzücü olduğunu ifade etti. Ömür, "İlk yarıda presle başladık, ikinci yarıda lig maçı için tempoyu düşürdük. Konferans Ligi'nde sonuna kadar gidecek gücümüz var" dedi.

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