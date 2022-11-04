Aslan isteyince kıymete bindi! Valerenga, Osame Sahraoui'nin sözleşmesini uzatmak istiyor | Spor haberleri

Norveç medyasından Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daravisen'in haberine göre; Galatasaray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'nin peşini bırakmıyor. Haber, "Galatasaray'ın gözü hala Osame Sahraoui'de" şeklinde verilirken Norveç kulübünün oyuncusu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi. Valerenga, yıldız oyuncusunun sözleşmesine 1 yıl daha ekletmek istiyor. Çünkü genç yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fas asıllı Norveçli yıldız büyük potansiyel olarak gösteriliyor. 1.5 milyon Euro değeri olan Sahraoui 29 maçta görev alırken 6 gol ve 5 asiste imza attı. Valerenga altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda forma giyen genç yetenek, iki kanatta da görev yapabiliyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda da yerini yadırgamıyor.
HAKEMLERDE ERASMUS YAPABİLİRİZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane hakemleri var. 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizim 23 tane saha, 12 tane VAR hakemimiz var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Bir hakem aynı takımın maçına üç haftadan önce atanmıyor. İngiltere'de çok daha fazla aynı hakem aynı takımın maçında görev yapıyor. Öncelikle güven duygusunu geliştirebilmemiz lazım. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız" dedi. Yabancı hakem konusunu değerlendiren Mehmet Büyükekşi, "Hakemler konusunda Erasmus'taki öğrenci değişimine benzer bir durum için şu an bazı ülkelerle yazışıyoruz. Görüştüğümüz ülkeler kabul ederse bazı maçlar için hakem değişimi olabilir" diye konuştu.
ASLAN'A 2 MÜJDE BİRDEN
G.Saray, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma ile başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı.