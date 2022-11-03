TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE! Trabzonspor - Ferencvaros maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Trabzonspor - Ferencvaros maçının hakemi Harm Osmers oldu. 3 Kasım 2022 Perşembe akşamı oynanacak Trabzonspor - Ferencvaros maçında Osmers'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Dominik Schaal yapacak. Trabzonspor'un hali hazırda 6 puanı, Ferencvaros da 10 puanı bulunuyor. Peki Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE!
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Ferencvaros maçı bugün (3 Kasım Perşembe) saat 20:45'te başlayacak. Heyecanlı maç Exxen'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Yusuf Yazıcı.
FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, R. Mmaee.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 93. MAÇ
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı.
Trabzonspor 35 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü. Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca maçın kadrosunda olmayacak.