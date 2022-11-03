TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE! Trabzonspor - Ferencvaros maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 146 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

EXXEN MAÇ NASIL İZLENİR?

Exxen maçlarını izlemek için üye olmanız gerekiyor. Exxen uygulamasının aylık ücreti 39,90 Türk Lirası. Yıllık abonelik düşünüyorsanız, bu rakam aylık ücrete 33,50 TL olarak yansıyor.