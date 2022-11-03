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    • Spor
    • 03.11.2022 22:31
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    • 03.11.2022 22:57
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    TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE! Trabzonspor - Ferencvaros maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki son maçında Trabzonspor, Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak maçı canlı, bedava kesintisiz şifresiz izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE!

    TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE!

    Trabzonspor - Ferencvaros maçının hakemi Harm Osmers oldu. 3 Kasım 2022 Perşembe akşamı oynanacak Trabzonspor - Ferencvaros maçında Osmers'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Dominik Schaal yapacak. Trabzonspor'un hali hazırda 6 puanı, Ferencvaros da 10 puanı bulunuyor. Peki Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE!

    TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Ferencvaros maçı bugün (3 Kasım Perşembe) saat 20:45'te başlayacak. Heyecanlı maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

    TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Yusuf Yazıcı.

    FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, R. Mmaee.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 93. MAÇ

    Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı.

    Trabzonspor 35 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü. Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca maçın kadrosunda olmayacak.

        AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

        Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

        Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

        EN FARKLI GALİBİYET

        Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 146 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

        Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        EXXEN MAÇ NASIL İZLENİR?

        Exxen maçlarını izlemek için üye olmanız gerekiyor. Exxen uygulamasının aylık ücreti 39,90 Türk Lirası. Yıllık abonelik düşünüyorsanız, bu rakam aylık ücrete 33,50 TL olarak yansıyor.
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        Haberler Spor TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇ İZLE! Trabzonspor - Ferencvaros maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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