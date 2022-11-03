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    Spor hukukçusu Emin Özkurt Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi: Bu maç tekrar edilmez!

    Galatasaray’ın Alanyaspor ile ilgili TFF’ye yaptığı tekrar başvurusunu spor hukukçusu Emin Özkurt değerlendirdi... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    Bu maç tekrar edilmez!

    Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle tartışmalara neden olan maç için kural hatası gerekçesiyle tekrar başvurusunda bulundu. Sarı-kırmızılıların başvurusunu CAS ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, TAKVİM'e değerlendirdi.



    Özkurt, "Söz konusu eylemin doğrudan müsabaka sonucuna bir etkide bulunmaması, IFAB'ın yayınladığı kurallarda bu konuya ilişkin hakemlere 'Mümkün olan ilk fırsatta cismin (topun) çıkarılmasını sağlama' yetkisi verilmiş olması ve de TFF'nin bu gibi konularda verdiği önceki kararlar göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray'ın, kural hatasından hareketle maç tekrarı gibi bir kazanım elde etmesinin zor olacağını düşünmekteyim" diye konuştu.

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