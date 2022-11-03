Spor hukukçusu Emin Özkurt Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi: Bu maç tekrar edilmez!





Özkurt, "Söz konusu eylemin doğrudan müsabaka sonucuna bir etkide bulunmaması, IFAB'ın yayınladığı kurallarda bu konuya ilişkin hakemlere 'Mümkün olan ilk fırsatta cismin (topun) çıkarılmasını sağlama' yetkisi verilmiş olması ve de TFF'nin bu gibi konularda verdiği önceki kararlar göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray'ın, kural hatasından hareketle maç tekrarı gibi bir kazanım elde etmesinin zor olacağını düşünmekteyim" diye konuştu.

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